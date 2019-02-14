Kartal'da çöken binayla ilgili 3 gözaltı

İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binayla ilgili 3 kişi taksirle adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'na ilişkin soruşturmada 3 kişi 'taksirle adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.