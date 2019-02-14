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10:51 14 Şubat 2019
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    Vasip Şahin

    Vali Şahin: Kar yağdığında Twitter'a bakmıyorum

    © AA / Metin Pala
    Türkiye
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    Ankara Valisi Vasip Şahin, havanın karlı olduğu günler kararının etkilenmemesi için Twitter'a bakmadığını söyledi. Şahin, kar konusunda kendisiyle ilgili yapılan paylaşımları eğlenceli bulduğunu da ifade etti.

    Yaklaşık 3.5 ay önce İstanbul Valisi iken Ankara Valisi olarak görevlendirilen Vasip Şahin, Sabah gazetesinden Aykut Gören'e konuştu.

    Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan eğlenceli paylaşımları gördüğünü söyleyen Ankara Valisi Vasip Şahin, "Özellikle kar yağdığında Twitter'a bakmıyorum. Çünkü kararımı etkilemesin diye. Ama daha sonraları önüme geliyor peyderpey. Tabi bu çocuklarımızın hem espri gücünü hem de samimiyetlerini gösteriyor. Benim için de tabii onlar oldukça eğlendirici oluyor" görüşünü dile getirdi.

    Kar yağışı
    © Fotoğraf : DHA
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    'ANKARA'NIN KENDİNE ÖZGÜ SORUNLARI VAR'

    Şahin, yeni şehri Ankara ile ilgili olarak "Tabii İstanbul daha yoğun bir şehirdi. Nüfusu itibariyle, sorunları itibariyle… İstanbul, Ankara'nın 3 katı belki de 4 katı nüfus hareketliliği itibariyle büyük bir şehir. Ama bu nüfusun yerleştiği, hizmet aldığı, dinlediği mekan olarak baktığınızda da belki Ankara'nın coğrafyasının 5'te biri, 6'da birine yerleşmiş, sıkışmış bir şehir" dedi.     

    "Dolayısıyla İstanbul'da yaşanan birçok sorun Ankara'da yok. Ama Ankara'nın da kendine özgü özel sorunları var. Ankara aynı zamanda taşrası olan bir şehir… Bir Evren ilçesi, Nallıhan ilçesi ve bunlara bağlı olarak şimdi mahalle diyoruz ama hala kültürel olarak, yaşayış olarak ve köy olarak hayatına devam eden yerleşim yerlerimiz var" ifadesini kullanan Şahin, şöyle devam etti:

    Vasip Şahin
    © AA / Metin Pala
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    - Dolayısıyla İstanbul'da yaşamadığımız sorun ve ihtiyaçlar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla idare edilen yerin büyüğü, küçüğü olmaz. Sorunların büyüğü, küçüğü olmaz. Neticede biz bulunduğumuz noktada o sorunları olabildiğince azaltmaya, çözmeye odaklanmak durumundayız. İstanbul tabii ki büyük bir metropol, dünya kenti, medeniyetimizin önemli merkezlerinden birisi ama Ankara'da başkentimiz. Cumhuriyetin kurulduğu, şekillendiği ve geliştirildiği bir şehir… Türkiye'nin yönetildiği bir şehir olması hasebiyle kendi özgü hem avantajları olan hem de buna bağlı yönetimsel anlamda sıkıntı ve sorunların yaşandığı bir şehir. Dolayısıyla hem güzellikler hem sıkıntılar hepsi bir arada zaten… Bunlar bir arada olmasa, sıkıntı olmasa bizimde burada varlığımızın bir anlamı olmaz. Dolayısıyla Ankara'ya da aynı şevk ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz.

    Etiketler:
    tatil, kar, vali, Twitter, Ankara Valiliği, Vasip Şahin, Ankara, İstanbul, Türkiye
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