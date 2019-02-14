Vali Şahin: Kar yağdığında Twitter'a bakmıyorum

Yaklaşık 3.5 ay önce İstanbul Valisi iken Ankara Valisi olarak görevlendirilen Vasip Şahin, Sabah gazetesinden Aykut Gören'e konuştu.
Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan eğlenceli paylaşımları gördüğünü söyleyen Ankara Valisi Vasip Şahin, "Özellikle kar yağdığında Twitter'a bakmıyorum. Çünkü kararımı etkilemesin diye. Ama daha sonraları önüme geliyor peyderpey. Tabi bu çocuklarımızın hem espri gücünü hem de samimiyetlerini gösteriyor. Benim için de tabii onlar oldukça eğlendirici oluyor" görüşünü dile getirdi.
Şahin, yeni şehri Ankara ile ilgili olarak "Tabii İstanbul daha yoğun bir şehirdi. Nüfusu itibariyle, sorunları itibariyle… İstanbul, Ankara'nın 3 katı belki de 4 katı nüfus hareketliliği itibariyle büyük bir şehir. Ama bu nüfusun yerleştiği, hizmet aldığı, dinlediği mekan olarak baktığınızda da belki Ankara'nın coğrafyasının 5'te biri, 6'da birine yerleşmiş, sıkışmış bir şehir" dedi.
"Dolayısıyla İstanbul'da yaşanan birçok sorun Ankara'da yok. Ama Ankara'nın da kendine özgü özel sorunları var. Ankara aynı zamanda taşrası olan bir şehir… Bir Evren ilçesi, Nallıhan ilçesi ve bunlara bağlı olarak şimdi mahalle diyoruz ama hala kültürel olarak, yaşayış olarak ve köy olarak hayatına devam eden yerleşim yerlerimiz var" ifadesini kullanan Şahin, şöyle devam etti:
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