Fatih Altaylı: TFF Başkanı bahis oynatacakmış, söylenecek bir laf var ama burada yazamam

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bahis ihalesinde en iyi teklifi veren şirketin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e bağlı olduğunu hatırlatarak "Yani Futbol Federasyonu Başkanı, Türkiye ligleri üzerine bahis oynatacak. Böyle bir şeyi son derece gayrı medeni bir ülkede bile göremezsiniz" dedi.

© AA / Okan Özer TFF Başkanı Demirören'in şirketi, İddaa ihalesinde öne geçti

Fatih Altaylı, Habertürk'te " Türkiye üzerine oyun oynayanlar " başlığıyla yayımlanan yazısında "Bu da oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın şirketi, Türkiye’deki futbol maçları üzerine bahis oynatacak şirketin belirleneceği ihalede finale kaldı. En iyi teklifi veren de o olduğuna göre büyük ihtimalle işi alacak. Yani Futbol Federasyonu Başkanı, Türkiye ligleri üzerine bahis oynatacak. Böyle bir şeyi bırakın medeni, hukukun güçlü olduğu bir ülkede, son derece gayrı medeni bir ülkede bile göremezsiniz" ifadesini kullandı.

"Normal şartlarda, dünyanın neresinde olursa olsun eğer federasyon başkanının şirketi böyle bir işe talip olmaya karar verdiyse, daha ihale açılmadan, süreç başlamadan federasyon başkanı 'Böyle bir şey hiç ama hiç yakışık almaz. Çok ayıp olur' diyerek federasyon başkanlığından istifa eder" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

— Bizde ise ihaleyi aldıktan sonra bile istifa edeceğinin garantisi yok. Çünkü ağzından böyle bir lakırdı duymadık henüz. Böyle bir duruma söylenecek bir laf var ama burada yazamam. En iyisi ilk kelimesi aynı olacak şekilde "Yok daha neler" diyeyim.