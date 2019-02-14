CHP-İYİ Parti ittifakında 3 il daha

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için kurulan ittifaklara dair bir yazı kaleme aldı.

İşte ittifakların yeni illeri " başlığıyla yayımlanan yazısında Sarıkaya, "Partiler adaylarını sahaya erken sürmelerinin yararını gördü. Her iki ittifak da kamuoyu yoklamaları sonucu kaybetme riski bulunan illerde adaylarını çekip, yerine yenisini koyarken, birlikte olmaları halinde kazanma şansı gördükleri illerde de ittifaka yöneldi. AK Parti'den Mehmet Özhaseki, MHP'den de Sadir Durmaz'ın dün yaptıkları görüşmede yeni ittifak alanları masaya yatırıldı ve hangi illerde aday değişimine gidileceği konusu ele alındı" ifadesini kullandı.

"Bu kapsamda Çanakkale, Edirne, Bilecik'te MHP adayının geri çekilip, AK Parti adayı ile yola devam konusunda görüş birliğine varıldı. Aktarıldığına göre MHP, Bilecik ile birlikte büyük ilçeler Bozüyük ve Pazar'da da adayını çekecek; buna karşın AK Parti de aynı ilin bazı ilçelerindeki adaylarını göstermeyip MHP adayını destekleyecek. Kars ve Iğdır'da ise AK Parti'nin aday göstermeyip, MHP adayı ile yola devam edilmesi planlanıyor" diyen Sarıkaya, "Bununla birlikte, Ağrı, Bartın, Bolu, Yalova, Siirt, Bitlis, Bingöl, Burdur, Giresun, Hakkari ve Şırnak ile bunların ilçelerinde de yine ilan edilen adayların geri çekilerek, güçlü olan partinin adayıyla devam edilmesi öngörülüyor" bilgisini verdi.

Sarıkaya, söz konusu sürecin benzerinin CHP ve İYİ Parti cephesinde de yaşandığını belirtti.

'İTTİFAK SAĞLANAN İLLERİN SAYISI 60'A YAKLAŞABİLİR'

"İki partinin kurmayları dün itibarıyla Amasya, Sivas ve Niğde'de uzlaşıyı tamamladı.Bu kapsamda İYİ Parti Amasya ve Sivas'ta aday göstermeyecek, YSK'ya sunduğu listede bu illeri boş bırakacak; her iki ilde CHP adayına destek verecek" diyen Sarıkaya, şunları kaydetti:

— Niğde'de ise CHP adayını geri çekip, YSK listesinde göstermeyecek ve İYİ Parti'yi destekleyecek. CHP-İYİ Parti'nin daha önce 51 yerde sağladıkları ittifakı 10 ilde daha hayata geçirmekte kararlı oldukları ve sayının 60'a yaklaşma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.