'Saadet Partisi'ne oy vermeyin' diyen Saadet Partisi heyeti

Malatya'da Saadet Partisi rozeti taşıyan bir grup kadının ev ziyaretleri yaparak Saadet Partili olduklarını ancak bu partiye oy vermeyeceklerini söyledikleri iddia edildi.
‘KİMLERİN YAPTIĞINI BİLİYORUZ'
Gazete Duvar'ın Malatya Olay gazetesinden aktardığı habere göre, Saadet Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Emine Akkurt, son günlerde bazı kadınların Saadet Partisi rozeti takarak ev ev gezip, Saadet Partisi'nin bir takım siyasi partiler ile iş birliği içerisinde olduğunu iddia edip, "Yerel seçimlerde Saadet Partisi'ne oy vermeyin" dediklerini ifade etti.
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KAMUOYU'NA DUYURULUR! Değerli basın mensupları; Son günlerde, partimize karşı kimler tarafından organize edildiği tarafımızca bilinen bir takım ahlak dışı yol ve yöntemlerle saldırılar gerçekleştirilmektedir. Kendilerini Saadet Partili olarak tanıtan, hatta partimizin rozetini takarak evlere ziyaretler yapan bazı hanımlar, “bu seçimlerde partimiz diğer bir takım siyasi partilerle iş birliği içinde. Onun için Saadete oy vermeyin.” İftira ve yalanını söylemektedirler. Şunun bilinmesi gerekir ki, Saadet Partisi 31 Mart yerel seçimlerine hiçbir siyasi partiyle ittifak içerisinde girmemektedir. Her şey apaçık ortadayken bu şekildeki iftira ve yalanlar karşısında, tüm vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyoruz. Saadet Partisi her geçen gün büyüyen, her geçen gün güçlenen bir siyasi parti olarak bu tür saldırılar karşısında elbette ki sessiz kalmayacaktır. Vatandaşlarımızın bu “kirli propaganda” karşısında net bir tavır sergileyeceklerine yürekten inanıyoruz. Sırf seçim kazanmak uğruna inançlarımızla bağdaşmayan, dünyalıkları kazanmak uğruna ahretimizi heba etmeye değmeyecek bu girişimler halkımız nezdinde olumlu karşılık bulmayacaktır. Bu arada şahsıma ait sosyal medya hesaplarıma yapılan saldırılar, en hafif ifadeyle terbiye sınırlarını zorlamaktır. Bu saldırıların hedefi şahsıma yönelik olmakla birlikte asıl hedefin Saadet Partisi olduğu ortadadır. Halkımızın umudunu yitirdiği, çaresizlik içerisine düştüğü bu günlerde halkımızın beklediği alternatifin Saadet Partisi olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıkmıştır. #CepsizCeketlilerİşBaşına #DürüstOlmakGerekirse #DürüstBaşkanDürüstYönetim
Akkurt, "Son günlerde, Saadet Partimize karşı kimler tarafından organize edildiği tarafımızca bilinen bir takım ahlak dışı yol ve yöntemlerle saldırılar gerçekleştirilmektedir. Kendilerini Saadet Partili olarak tanıtan, hatta partimizin rozetini takarak evlere ziyaretler yapan bazı hanımlar, ‘bu seçimlerde partimiz diğer bir takım siyasi partilerle iş birliği içinde. Onun için Saadete oy vermeyin' iftira ve yalanını söylemektedirler" dedi.
‘HİÇBİR SİYASİ PARTİYLE İTTİFAK İÇERİSİNDE GİRMEDİK'
"Her şey apaçık ortadayken bu şekildeki iftira ve yalanlar karşısında, tüm vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyoruz" diyen Akkurt, "Bu arada şahsıma ait sosyal medya hesaplarıma yapılan saldırılar, en hafif ifadeyle terbiye sınırlarını zorlamaktır. Bu saldırıların hedefi şahsıma yönelik olmakla birlikte asıl hedefin Saadet Partisi olduğu ortadadır" şeklinde konuştu.
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