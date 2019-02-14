Kılıçdaroğlu'ndan 14 Şubat mesajı: Seni seviyorum Türkiye'm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir mesaj yayınladı ve Türkiye’ye olan sevgisini bir kez daha ilan etti.

Kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda Kılıçdaroğlu, "SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE'M" dedi ve bir de kalpli gözleri olan bir emoji ekledi. CHP Genel Başkanı, mesajında partisinin 31 Mart yerel seçimlerindeki sloganı olan "Martın sonu bahar"ı da kullandı.

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