Sabah yazarı Donat: Kocadon medyadan öğrendi ki aday gösterilmemişti

Yavuz Donat, "Kavgalı eve kız verilir mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair kulis yazdı.
Donat, daha önce "Artık Bodrum'dan aday olmayacağım" diyen Kocadon'un bunun üzerine Bodrum'a döndüğünü belirtti ve ekledi:
"Daha sonra… Mehmet Kocadon 'medyadan' öğrendi ki… Genel merkez onu "Bodrum'dan aday göstermemişti."
'KILIÇDAROĞLU İLE BİR SAAT GÖRÜŞTÜ'
Donat'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
Masal dememiz sözün gelişi… "Olay ve isimler" gerçek.
Mehmet Kocadon… Bodrum Belediye Başkanı… "Bodrum defterini kapattığını… Artık Bodrum'dan aday olmayacağını" söyledi ve…
Muğla'yı istedi… "Büyükşehir adaylığını."
Kocadon "Küsmedi… Darılmadı… Sesini çıkarmadı."
Bu süreçte Kocadon "Ankara'ya… Genel merkeze" çağrıldı.
Genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile görüştü.
Sonra… Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 1 saat konuştu…
Makamında.
Kocadon'a "Söylenen/önerilen" şuydu:
— Biliyoruz… Bodrum defterini kapattın… Kararına saygılıyız… Ancak Bodrum'da bir dönem daha başkan olmanı istiyoruz… Sana ihtiyacımız var.
Kocadon "Kabul etti… Bodrum'a döndü."
Daha sonra… Mehmet Kocadon "Medyadan" öğrendi ki… Genel merkez onu "Bodrum'dan aday göstermemişti."
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