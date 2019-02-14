Sabah yazarı Donat: Kocadon medyadan öğrendi ki aday gösterilmemişti

Sabah yazarı Yavuz Donat, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı tarafından arandığını ve yeniden adaylık için ikna edildiğini öne sürdü. Teklifi kabul eden Kocadon'un Bodrum'a döndüğünü belirten Donat, "Daha sonra Mehmet Kocadon 'medyadan' öğrendi ki aday gösterilmemişti" dedi.

Yavuz Donat, "Kavgalı eve kız verilir mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair kulis yazdı.

© Fotoğraf : İHA Bodrum Belediye Başkanı Kocadon CHP’den istifa etti

CHP'de yaşanan aday belirleme tartışmalarına değinen Donat, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un partinin genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı tarafından "Bodrum'da bir dönem daha başkan olmanı istiyoruz, sana ihtiyacımız var" denerek yeniden adaylık için ikna edildiğini öne sürdü.

Donat, daha önce "Artık Bodrum'dan aday olmayacağım" diyen Kocadon'un bunun üzerine Bodrum'a döndüğünü belirtti ve ekledi:

"Daha sonra… Mehmet Kocadon 'medyadan' öğrendi ki… Genel merkez onu "Bodrum'dan aday göstermemişti."

'KILIÇDAROĞLU İLE BİR SAAT GÖRÜŞTÜ'

Donat'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Masal dememiz sözün gelişi… "Olay ve isimler" gerçek.

Mehmet Kocadon… Bodrum Belediye Başkanı… "Bodrum defterini kapattığını… Artık Bodrum'dan aday olmayacağını" söyledi ve…

Muğla'yı istedi… "Büyükşehir adaylığını."

Genel merkez Kocadon'u "Muğla Büyükşehir'e" aday göstermedi… Mevcut başkan "Dr. Osman Gürün ile devam" kararını verdi.

Kocadon "Küsmedi… Darılmadı… Sesini çıkarmadı."

Bu süreçte Kocadon "Ankara'ya… Genel merkeze" çağrıldı.

Genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile görüştü.

Sonra… Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 1 saat konuştu…

Makamında.

Kocadon'a "Söylenen/önerilen" şuydu:

— Biliyoruz… Bodrum defterini kapattın… Kararına saygılıyız… Ancak Bodrum'da bir dönem daha başkan olmanı istiyoruz… Sana ihtiyacımız var.

Kocadon "Kabul etti… Bodrum'a döndü."

Daha sonra… Mehmet Kocadon "Medyadan" öğrendi ki… Genel merkez onu "Bodrum'dan aday göstermemişti."