'Suriyeliler Avrupa'ya gönderilecek' söylentisi izdiham yarattı

Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı illerden olan Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 'Suriye Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM), Avrupa ülkelerine Suriyeli göçmen göndereceği söylentisi izdiham yarattı.

© Fotoğraf : DHA Rapor: Genç Suriyeliler şebeke ve örgütlerin hedefinde

Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Suriyeli, dernek binası önünde toplandı. Dernek yöneticilerinin bunun bir dedikodudan ibaret olduğunu söylemesine karşın kalabalık dağılmadı.

Çevrede önlem alan Çevik Kuvvet polisleri, bina önünde bekleyen Suriyelilerin evlerine gitmesi için uyarıda bulundu.

Ancak kalabalık uyarılara aldırış etmeyince, polis kalabalığı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada demir korkuluk kırıldı. Yerlere düşen çok sayıda kişi, ezilmekten son anda kurtuldu. Kalabalık, polisin uzun uğraşları sonrası dağıldı.