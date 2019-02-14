Türkiye'ye kaçan Iraklı kadın, IŞİD üyesi eşini polise ihbar ederek yakalattı

Edinilen bilgilere göre, eşinin tutuklanmasının ardından Adana'dan Mersin'e gelerek tek odalı ve barakalı bir evde çok zor koşullar altında yaşayan Ferdus, komşularının desteği ve Kızılayın para yardımıyla geçinmeye çalışıyor.
Sputnik'e konuşan Ferdus Barchud, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
"Irak'ın Anbar kenti nüfusuna kayıtlıyım. Anbar'da ailemin baskısı sonucu, 15 yaşındayken halamın oğlu 31 yaşındaki Abdulhamit Barchud ile evlendirildim. Şimdi 22 yaşındayım. Eşim 2015 yılında Anbar'da IŞİD'e katıldı. Katıldığı zaman haberim yoktu. Eşim birçok kez eve farklı arabalarla gelince örgüte katıldığını anladım. Çünkü eşim, maddi durumu kötü olmasına rağmen eve pahalı arabalarla geliyordu. Eşime IŞİD'e neden katıldığını sorduğumda ise 'Çıkarı gereği katıldığını' söyledi.
'ÖRGÜTÜ KULLANIYORDU'
'EŞİM IŞİD MİLİTANIDIR'
"2017 yılında Anbar IŞİD'in elinden düşünce IŞİD militanları her biri bir tarafa kaçtı. Eşim Irak ordusunun kendisini yakalayacağından korktuğu için birlikte Suriye'ye kaçtık" diyen Ferdus, sözlerine şöyle devam etti:
"Oradan ise kaçak yollarla Türkiye'ye kaçtık. Anbar'dan Musul'a oradan Deyr ez Zor'a oradan ise Azez'e kaçıp Eylül ayında büyük zorluklar yaşayarak Türkiye'ye geçiş yaptık. Türkiye'ye ilk geldiğimizde Adana'da bir mülteci kampına yerleştirildik. Kampta 3 çocuğumla zor şartlar altında yaşıyorduk. Eşim kampta beni çok dövüyordu. Bana çok kötü davranıyordu, çok zalimdi. Kampın içinde bize verilen yardım ve paraları kendine alıyordu. Beni dövmemesi için çok uyardım ama dinlemiyordu. Bir gün beni yine çok dövünce IŞİD'in ne kadar kötü bir örgüt olduğunu tam olarak anladım ve eşimi polise ihbar etmeye karar verdim. Kampın içindeki polislerin yanına gidip dedim eşim IŞİD militanıdır."
'AKRABALARIM EV KİRALADILAR'
'EŞİMİN AİLESİ BANA ZARAR VEREBİLİR'
"IŞİD Irak'ta bitti, neden Irak'a dönmiyorsun?" sorusuna ise Ferdus şöyle cevap verdi:
"Irak'a dönmek istemiyorum çünkü hala korkuyorum. Eşimi ihbar ettiğim için eşimin ailesi bana Irak'ta zarar verebilirler. Ayrıca eşimin IŞİD militanı olduğundan kaynaklı Irak'ta sorun yaşayabilirim. Bu nedenlerle Irak'a gitmek istemiyorum. Anne ve babam ile kardeşlerim Irak'ta yaşıyorlar. Annemi çok özlüyorum. Türkiye'de zor şartlar altında yaşıyorum. Mersin'de tek odalı evde 300 lira ev kirası ödüyorum. Kızılay ise bana aylık 480 lira veriyor. Zar zor geçiniyorum. Bazen komşularım bana yardım ediyor. Çocuklarım çok zor koşullar altında yaşıyor. Genelde ekmek yiyerek yaşıyorlar."
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