Müze inşaatı çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralı

Restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksi içerisindeki Tarım Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

Adana Müze Kompleksi'nin ikinci etabında yer alan Tarım Müzesi'nde işçilerin restorasyon çalışması sırasında bina duvarı çöktü.

İskelenin üzerine çöken duvarın altında kalarak yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İşçilerden biri yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, olayın sebebini araştırdıklarını belirterek, "İşçilerden biri hayatını kaybetti. Yaralanan 5 işçimiz tedaviye alındı. Göçük altında kalan işçimiz yok" ifadesini kullandı.