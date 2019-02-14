Oyuncu Emre Kınay belediye başkan adayı oldu

'KADIKÖY DE İYİ OLSUN MU?'
İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, ünlü oyuncu Emre Kınay’ın İYİ Parti’den belediye başkan adayı gösterildiğini, “İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur. Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu? notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.
İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur.Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu? @tolgazengin @lubeayar @chemedya @Feneristcom pic.twitter.com/a0gwE996Jc— Burak Akburak (@Akburak) February 14, 2019
MEHMET ASLAN KAĞITHANE'DE ADAY
Öte yandan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP ile yapılan işbirliği çerçevesinde İstanbul'da İYİ Parti’ye bırakılan Kağıthane’de Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan'ın aday gösterildiği öğrenildi.
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