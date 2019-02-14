DSP duyurdu: CHP’de bir istifa daha

CHP’de yeniden aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, CHP’den istifa etti. DSP’den yapılan açıklamada Handan Toprak’ın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile 15 Şubat 2018 Cuma günü saat 11:00’de görüşeceği açıklandı.

Tele 1'den Handan Toprak'ın haberine göre, DSP'den yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Yetkili; DSP Genel Başkanı Sayın Önder AKSAKAL, Avcılar Bağımsız Belediye Başkanı Sayın Handan TOPRAK BENLİ'yi 15 Şubat 2019 Cuma günü saat: 11.00 de DSP Genel Merkezinde kabul edecektir."

HANDAN TOPRAK CHP'DEN İSTİFA ETTİ

DSP'den yapılan açıklamanın ardından gazeteci Gürkan Hacır, istifa iddialarını doğrulayan bir açıklama yaptı. Sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda Handan Toprak'ın istifasını duyuran Hacır şu ifadeleri kullandı:

"Chp Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'la şimdi konuştum. CHP'den istifa ettiğini DSP'ye geçeciğini söyledi. Avcıları Akp ye bırakamayız dedi."

Chp Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak’la şimdi konuştum. CHP’den istifa ettiğini DSP’ye geçeciğini söyledi. Avcıları Akp ye bırakamayız dedi. — gürkan hacır (@gurkanhacir) February 14, 2019

​1 HAFTA GEÇMEDEN DÜŞÜNCESİ DEĞİŞTİ

Handan Toprak Benli, 8 Şubat'ta Sözcü'ye yaptığı açıklamada, CHP'den istifa edip DSP'ye geçeceği iddiaları üzerine, "İddiaların hepsi asılsızdır. Böyle bir düşüncem de, kararım da yoktur. Böyle bir oluşumun içerisinde yer almadım" diye konuşmuştu.