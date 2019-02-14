AK Parti'den '14 Şubat' paylaşımı

AK Parti tarafından "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla hazırlanan video klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

AK Parti tarafından "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla hazırlanan video klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

AK Parti'nin sosyal paylaşım hesaplarından "14ŞubartSevgililerGünü" etiketiyle paylaşılan 54 saniyelik klipte Erdem Bayazıt'ın, "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin bir bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendirildi.

Videonun sonunda "Vatanımız, milletimiz, sevgilimiz bizim AK Parti" sloganı yer aldı.