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    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, FETÖ soruşturmalarına yönelik, Bizimle bir savaşa girdiler. Elhamdülillah kaybettiler. Sonuçlarına katlanacaklar. Kazansalardı hepimizi asacaklardı. Kaybettiler cezalarını çekiyorlar dedi.

    İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan FETÖ açıklaması: Bizimle savaşa girdiler, kaybettiler

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, FETÖ soruşturmalarına yönelik, "Bizimle bir savaşa girdiler. Elhamdülillah kaybettiler. Sonuçlarına katlanacaklar. Kazansalardı hepimizi asacaklardı. Kaybettiler cezalarını çekiyorlar" dedi.

    OHAL İnceleme Komisyonu
    © AA /
    OHAL Komisyonu 50 bin 300 başvuruyu karara bağladı
    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Ersoy, FETÖ soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    'OHAL KOMİSYONU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

    Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğü belirten Ersoy, "Komisyonun günlük bakabileceği dosya sayısı belli. Oradan da olumsuz cevap alanların mahkeme yolu açık. Hukuk nezlinde haklarını koruyabilecekler. Bu ayrı bir şey. Ama kurunun yanında yaş meselesini gündeme getirenler şunu bilsinler ki; biz bu devletin insanlık tarihinin hiç bilmediği, şahit olmadığı, hiçbir dönemde görülmemiş bir ihanete karşı bu devleti korumak adına yaptık. Ortada iki şey vardı. Ya yavaş davranabilirdik. Daha hassas olmaya çalışabilirdik. Ya da pazartesi günü devletin başına neler geleceğinden haberdar olmayabilirdik'' ifadelerini kullandı.

    Ersoy, ''Cuma'yı cumartesi'ye bağlayan gece biz Ankara'da idik. Sabaha sağ salim çıktığımızda herkesin bir düşüncesi vardı. Pazartesi?ye bu devleti korumak. Bu hainler o kapılardan içeri girmemeliydi. Girerlerse ne yapacakları belli olmazdı. Neyimize zarar verecekleri belli olmazdı. Arşivlerimizi mi yakacaklar, bilgisayarlarımızı mı kilitleyecekler, flaş belleklerine doldurdukları bilgileri CIA'ye mi verecekler, MOSAD'a mı verecekler, ne yapacaklar? Ya da hangimizin koruması hangimizi vuracak. Uzaktan gazel okumak kolay, ihanet yapanlara dua etmek kolay, ama o gece hangi korumasının hangi özel kalem müdürünün ensesine silahının dayayacağını bilmediği için, insanlar devleti korumak için mücadele etti" dedi.

    'HATA YAPABİLİRDİK, YAPMIŞIZDIR DA'

    Fatih Altaylı
    © Fotoğraf : Twitter
    'Adaylar açıklandıkça iktidar partisi açısından ortaya çıkan gerçek şu: FETÖ ile mücadeleye biraz ara verelim, seçimi kazanalım'
    FETÖ soruşturmalarında hataların yapılmış olabileceğini söyleyen şu ifadeleri kullandı:

    "Hata yapabilirdik. Yapmışızdır da, yaparsak telafisi var. Kimseye hukukun dışında bir şey yapmıyoruz. Önü açık, zaman alabilir. Ama onların devlete vereceği zararı nasıl önleyebilirdik. Bir telafisi var mıydı? Afganistan'dan Fas'a kadar bakın bu coğrafyaya bizden başka devlet bırakmadılar. Hepsinin tek bir hedefi vardı. Türkiye ve Anadolu'yu vatansız bırakmaktı, devletsiz bırakmaktı'' ifadelerini kullandı.

    'BİZİMLE BİR SAVAŞA GİRDİLER, SONUÇLARINA KATLANACAKLAR'

    Ersoy, ''17-25 Aralık'tan sonra bu devlete savaş açtılar. Taraflarını belli ettiler. Bank Asya'ya para yatırmakla, sendikalara üye olmakla,çocuklarını onların okullarında okutmaya ısrarla devam etmekle taraflarını belli ettiler. Bizimle bir savaşa girdiler. Elhamdülillah kaybettiler. Sonuçlarına katlanacaklar. Kazansalardı hepimizi asacaklardı. Kaybettiler cezalarını çekiyorlar. Hukukun verdiği cezayı çekecekler. 81 milyonun devletini, 100 milyonların umudunu ayakta tutmak adına hatada yaptıysak devletimize milletimize helali hoş olsun. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Mossad, CIA, FETÖ, AK Parti, Mehmet Ersoy, Sinop, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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