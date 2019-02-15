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06:47 15 Şubat 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: En sıcak ilgi gördüğüm yerler Sultanbeyli ve Bağcılar, biraz da Güngören

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "Genel olarak gittiğimiz her yerde ilgi görüyoruz. Ama en sıcak ilgi gördüğüm yerler Sultanbeyli ve Bağcılardı. Biraz da Güngören var" dedi.

    CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 50 günü geride bırakan seçim kampanyasına dair değerlendirmelerde bulundu.

    Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre, gezdiği ve ziyaret ettiği yerlerde olumlu tepkiler aldığını anlatan İmamoğlu "Her şey hayal ettiğimiz gibi gidiyor. İlk gün tabi ki İstanbul'un genelinde tanınma sorunu yaşıyordum. ‘Tanıdıkça seveceksiniz' demiştim. Öyle de oldu. Aramızda yurttaşlarla müthiş bir sevgi bağı var" diye konuştu. 

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    İmamoğlu, "Genel olarak gittiğimiz her yerde ilgi görüyoruz. Ama en sıcak ilgi gördüğüm yerler Sultanbeyli ve Bağcılardı. Biraz da Güngören var" ifadesini kullandı.

    Kaya'nın soruları ve İmamoğlu'nun yanıtları şöyle:

    - 27 Aralık'ta aday olarak tanıtıldınız. Bugün ile ilk gün arasında ne değişti?

    Her şey hayal ettiğimiz gibi gidiyor. İlk gün tabii ki İstanbul'un genelinde tanınma sorunu yaşıyordum. Tanınmıyordum. Sonra İstanbul'da müthiş bir ilgi gördüm. Hissettiğim gibi oldu. ‘Tanıdıkça seveceksiniz' demiştim. Öyle de oldu. Aramızda yurttaşlarla müthiş bir sevgi bağı var. Şunu görüyorum ki, yürekten oy verecek olanlar var. Seçimi kazanacağız. Oy vermeyecek insanların da sevgisini ve saygısını kazandığımızı görüyorum. Çok pozitif karşılanıyoruz. Güzel ilerliyoruz.

    - İlk günlerde tanınma oranınız yüzde 40'lardaydı. Peki, ya şimdi?

    Ben bir süre anket paylaşmayacağım. Ama çok farklı bir yerde olduğumuzu görüyorum. Bunu esnaf gezilerimizdeki yurttaşlarla iletişimimizde ispatlamış oluyoruz. Zaman içerisinde toplumun bu ilgisinin sandıklara da yansıyacağını göreceğiz.

    Ticari taksi sürücüsünün sosyal medyadan yaptığı davet sonrasında taksi durağına sürpriz ziyaret gerçekleştiren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, bindiği taksinin camını açıp, “Beni belediyeye Saraçhane’ye bırakıp gelecek” demesi çevredeki vatandaşları güldürdü.
    © Fotoğraf : İHA
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    - İzmir ve Ankara adaylarıyla bir araya gelecek misiniz?

    Yakın zamanda bir araya gelerek bu 3 büyük şehir için yapılması gerekenleri konuşacağız. Birlikte ortak bir süreç tanımlayacağız. Türkiye'ye nefes aldıracağız. Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'le seçim öncesi bir araya gelip değerlendirme yapacağız. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi var. Her şehrin kendine has öngörüleri var ama siyasi dil olarak her birimiz aynı dili temsil ediyoruz. Hepimiz öfke dilinden uzağız.

    - Her gün en az 1 ilçeyi kapsamlı olarak geziyorsunuz. Hangi ilçede umduğunuzdan daha olumlu bir tepki aldınız? 

    Genel olarak gittiğimiz her yerde ilgi görüyoruz. Ama en sıcak ilgi gördüğüm yerler Sultanbeyli ve Bağcılardı. Biraz da Güngören var. Oy olarak baktığımızda Sultanbeyli, Arnavutköy ve Bağcılar en düşük oy aldığımız ilçeler olarak gözükebilir. Ama ben orada çok pozitif diyaloglar yaşadım. Çok üst seviyede alakayla karşılaştım. Benim için bu tepkiler çok değerliydi. Hiçbir ilçede kötü bir manzarayla karşılaşmadım. Ama Sultanbeyli, Bağcılar ve Güngören'e özellikle bir kere daha gideceğim. Ama göreceksiniz ilgi ilk gittiğimizin 2 katı olacak. Biraz da oralara gidip kendimi test etmek istiyorum. Ben umut olacağım. Ben Beylikdüzü'nde yönetim değiştirme geleneğini başlattım. Beylikdüzü'nü partimiz kazandı. Şimdi İstanbul'da da o geleneği devam ettireceğim. Seçim kazanma, geleneğimiz devam edecek.

    Etiketler:
    yerel seçim, Çalışma, aday, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Ekrem İmamoğlu, Güngören, Bağcılar, Sultanbeyli, İstanbul, Türkiye
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