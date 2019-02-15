Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat: Hizipçi ve dar kadrocu bir yapı oluşmaya başladı

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, kendisinden sonra göreve seçilen yönetime tepki gösterdi. "İstanbul'da hizipçi ve dar kadrocu bir yapı oluşmaya başladı" diyen Canpolat, devamında "İl yönetimi Bostancı Gösteri Merkezi'nden çıkamamış halde" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır, eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın dün 18 ilçe başkanıyla toplantı yaptığını ve bugün basın açıklaması düzenleyeceğini söyledi.

Hacır, Canpolat'ın "İstanbul'da hizipçi ve dar kadrocu bir yapı oluşmaya başladı. İçeride birliği sağlayamayan seçimde de başarı sağlayamaz. Hizipçi ve dar kadrocu anlayıştan uzak durulmalı. Bunun altını çizeceğiz. Aday seçimlerinde objektif kriterlerin olmadığını vurgulayacağız, neye göre seçildiklerini de soracağız basın toplantısında" dediğini aktardı.

Kendisinden sonra göreve seçilen CHP İstanbul İl Yönetimi'ni eleştiren Canpolat, "İl yönetimi Bostancı Gösteri Merkezi'nden hâlâ çıkamamış halde. Oradaki atmosferle devam ediyorlar icraatlarına ama dağılmış bir görüntü veriyorlar. AKP'nin aslında dağıldığı bir dönemde bu aday tercihleri seçimi almaya yönelik bir tercih değildir" ifadelerini kullandı.