Beykoz Belediyesi, mesire alanını Okçular Vakfı’na verdi

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Beykoz Belediyesi Meclisi'nin şubat ayı oturumları gündemine Okçular Vakfı'na ilişkin bir 'ortak hizmet protokolü' düzenlemesi teklifi geldi. Teklifte belediyenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tasarrufunda bulunan Beykoz Alibahadır C Tipi Mesire Yeri'ni 29 yıllığına 12 Mayıs 2014 tarihinde kiraladığı anlatıldı.
Okçular Vakfı'nın mütevelli heyetinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da bulunuyor.
Mütevelli Heyet Üyemiz Sayın N. Bilal Erdoğan Hem Yenilikçi Hem de Geleneksel Usülde Ok Taliminde Bulundu. pic.twitter.com/33bLPxsLiG— Okçular Vakfı (@OkcularVakfi) May 10, 2018
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