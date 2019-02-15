CHP'nin seçim kitapçığından: Twitter öfkemizi, Facebook tahammülsüzlüğümüzü artırır, Instagram en iyisi

CHP'nin hazırladığı 'Radikal Sevgi' kitabında, başkan adayları ile seçim kampanyasını yürütecek parti görevlilerine, seçmenlere nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Parti örgütü, sosyal medyaya karşı "Twitter öfkemizi arttırır, bizi kutuplaştırır. Facebook karşı fikirlere tahammülsüzlüğümüzü artırır" diye uyarıldı.

CHP tarafından hazırlanan 'Radikal Sevgi Kitabı'nda yerel seçimlere girecek belediye başkan adayları ile kampanya çalışmalarını yürütecek parti görevlilerine seçmenlere nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi verildi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP Yerel Yönetimler Birimi tarafından hazırlanan Radikal Sevgi kitabı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kin tutmak bize yakışmaz. Kardeşçe yaşayacağız. Açlığa, yoksulluğa karşı demokrasi çıtasını yükseltmek için çalışacağız" sözleriyle başlıyor.

Kitapçıkta şu ifadeler yer alıyor:

— İnsanların siyaset dışında çok fazla ortak noktası vardır. Karanlık sokakta yürürken AKP'li veya İYİ Partili fark etmez, tüm kadınlar endişe duyar. MHP'li ve HDP'li iki genç, aynı atölyede ekmek parası için beraber çalışır.

— Bir mümin günde en az yüz kere besmele çeker. Besmelenin Türkçesi 'Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla' demektir. Esirgemek ve bağışlamak insanı yüceltir ve Allah'a yaklaştırır. Kapitalizmin ve kin tüccarlarının hırslarıyla havamız, suyumuz değil, ruhumuz da kirleniyor. Mücadele için 'sevmek' yetmez. 'Radikal sevmek' gerekir.

— Atatürk, Cumhuriyetçi Parti kurmamış, Cumhuriyet Halk Partisi kurmuş. Atatürk bugün gelse tamirhane çıraklarının, AVM çalışanlarının, maden işçilerinin yanında dururdu. Eğer halkın yanında değilsek, yanlış bir yerdeyiz.

— Sosyal medyanın yararı vardır ama tehlikesi de büyüktür. Örneğin Twitter öfkemizi artırır ve bizi kutuplaştırır. Facebook bizi yankı odasına hapseder ve karşı fikirlere karşı tahammülsüzlüğümüzü artırır. Instagram bunların içinde en iyisidir ama etkisi sınırlıdır.

— Türkiye ne Alevi-Sünni, ne Kürt-Türk, ne de dindar-laik diye ayrılır. Ülkemizin çelebi kültürü, farklılıklara saygıyla yaklaşır. Temel ayrılık borç veren ve borç alanlar arasındaki ayrımdır.

— Biz bu sistemi kuran Atatürk'ün partisindeyiz. Atatürk olmasaydı dağdaki çoban hep dağda kalacaktı, ama Cumhuriyet sayesinde o çobanlar başbakan, cumhurbaşkanı, bilim ve sanat insanı olabildiler.