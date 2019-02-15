CHP'nin sloganının sitesini AK Partili aday satın aldı

NTV'de yer alan habere göre, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan "Martın sonu bahar" ismiyle internet sitesi kurarak isim hakkını ve bütün uzantılarını aldı.
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Domaini satın alan Özcan, açılış sayfasına seçim afişini koydu ve aldına, "Martın sonu 'Bizce de' bahar" yazısını yazdı.
Öcan, "Rakiplerimizi de takip etmemiz gerekiyor. Baktım sloganlarının web sitesi yok. Biraz da esprili olmasını istedim. Arayıp isterler diye bekliyordum ama isteyen olmadı" dedi.
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