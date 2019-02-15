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09:56 15 Şubat 2019
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    CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

    'CHP'den istifa eden Kocadon, DP'den aday oluyor'

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la Bodrum'da bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat boyunca toplantı yapan iki başkan ayın 19’unda Muğla’da düzenlenecek büyük miting de Kocadon’la el ele bir açıklama yapacaklarını söyledi.

    Bodrum Belediye Başkan Mehmet Kocadon, CHP'den istifa etmesinin ardından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ağırladı. Bir restoranın toplantı salonunda yaklaşık 3 saat boyunca fikir alış verişi yapan Uysal ve Başkan Kocadon, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
    © AA / Ali Ballı
    Sabah yazarı Donat: Kocadon medyadan öğrendi ki aday gösterilmemişti
    19 Şubat'ta Kocadon'la beraber düzenleyecekleri büyük mitingde Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayını ve ilçelerin adaylarını açıklayacaklarını ifade eden Gültekin Uysal şunları söyledi:

    — Ülkemiz çok kritik bir seçim sürecinde. Bizler de milletimizin derinden bir nefes alabilmesi adına makul çoğunluğun sesi olacak bir tavır ve anlayış içerisinde mücadelemizi vermek için azami gayret gösteriyoruz. Muğla'mız tabii ki özel bir vilayetimiz, Bodrum'umuz özel bir ilçemiz. İnşallah demokrasinin ve Cumhuriyetin değerlerine sinesinde eritmiş bunların değerini iyi bilen önemli bir büyükşehrimiz. Burada değerli başkanımız Sayın Mehmet Kocadon'u ziyaret ettik, belirli değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah 19'u itibariyle hem Muğla'mızın özlemine giderecek gerekli açıklamaları hep beraber yapmayı düşünüyoruz, umut ediyoruz. Muğla'mızın her ilçesinde de adaylarımızla beraber inşallah milletimizin huzurunda olacağız.

    — Bu noktada milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz. Muğla'mızın her noktasında izi olan ve beraber bulunduğumuz değerli milletvekillerimiz değerli arkadaşlarımız bütün dava arkadaşlarımızla ve ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş bu değerleri paylaşan tüm insanlarımız ile kucaklaşmak istiyoruz. Bunu da ülke adına milletimiz adına işlemeyen Türk demokrasisi adına bir fırsata, millet adına dönüştürmek istiyoruz. Bu vesile ile bugün de değerli başkanımızı ziyaret ettik. Zaten siyasetin içerisinde acıları da yaşadık sevinçleri de beraber yaşadık bugün de böyle bir güzelliği beraber paylaştık. Milletimiz için hayırlı kararlar alacağımız günleri inşallah Salı itibariyle, 19'u itibariyle Muğla merkezde açıklamaları çok net bir şekilde milletimizle paylaşacağız.

    Uysal'ın açıklamaları, "Kocadon DP'den aday oluyor" şeklinde yorumlandı.

    Etiketler:
    yerel seçim, belediye, istifa, aday, Demokrat Parti (DP), CHP, Mehmet Kocadon, Bodrum, Muğla, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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