Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kadından imam olmaz

Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a “Kadın imam var mı?” diye sorduğunu ve karşılığında "Kadından imam olmaz" yanıtını aldığını aktardı.

Oral Çalışlar, "Nihat Zeybekci'nin şarap çıkışı" başlığıyla yayımlanan yazısında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmeye de yer verdi.

"Beş gazeteci meslektaşımla birlikte aklımıza takılan soruları sorduk. Başkan'ın erken ayrılmak zorunda kalması yüzünden sohbetimizi derinleştirmedik" diyen Çalışlar, şöyle devam etti:

— Ali Erbaş, geçtiğimiz ekim ayında Tunceli'yi ve Tunceli Cemevi'ni ziyaret etmişti. Bu, Diyanet İşleri açısından bir ilkti. Ülkemizin en önemli dini kurumunun başkanı, Alevilerin yaşadığı şehre 100 yıldan beri ilk kez gitti, ilk kez cemevini ziyaret etti. Biraz garip değil mi? Erbaş, bir ilki gerçekleştirdiği için mutlu. Cemevinde sıcak karşılanmış.

— Özetle anlattıkları: Diyanet'in 150 bine yakın kadrosu yeterli değil. Hâlâ 20 bin boş kadro var. Başkanlık bütçesinin yüzde 96.5'i, personel maaşlarına gidiyor. 88 bin cami, 30 bin Kuran kursu bulunuyor. Her yıl 600 yeni cami yapılıyor. Yurtdışında 2000 din görevlisi çalışıyor. Erbaş, "Kadın imam var mı?" soruma, "Kadından imam olmaz" diye cevap verdi. Verdiği cevap beni düşündürdü. Neden kadın imam olmaz acaba?