Ankara Barosu'ndan Yeni Akit'e: Selüloz israfı

LGBT+ seminerini 'sapkınlara eğitim' diyerek haberleştiren Yeni Akit'e Ankara Barosu'ndan yanıt geldi: "'Gazete' olarak nitelenmesine rağmen tarihin gözünde bir selüloz israfından öteye gidemeyecekler."

Yeni Akit gazetesi Ankara Barosu'nun düzenlediği LGBT+ semineri için "Ankara Barosu'ndan sapkınlara eğitim semineri" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yeni Akit'in LGBT+ Kurulu'nun açılmasından bu yana hedef aldığı Ankara Barosu, metin kaleme alarak gazeteye yanıt verdi.

​"Gazete olarak nitelenmesine rağmen tarihin önünde bir selüloz israfından öteye gidemeyecek olan insan, hayvan ve doğa düşmanı zihniyet" olarak nitelendirdiği Yeni Akit'in kendilerini ve LGBT+ Kurulu'nu hedef almasının mutluluk verdiğini belirten Ankara Barosu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yazarının 14 yaşında bir çocuğa tecavüzden 13 yıl hapis cezası aldığı, çocuklara tecavüzü ve sözde çocuk 'evliliklerini' her fırsatta normalleştiren ve nedense bunu bir 'sapma eylemi' olarak görmeyen, kadın düşmanlığını bir kimlik ve yerleşmiş söylem haline getirmiş bir zihniyetin 'sapma' olarak nitelendirdiği her şey insanlığın yanında ve insanlığın yararına olma potansiyelini içinde taşımaktadır."

SELÜLOZ İSRAFINDAN ÖTEYE GİDEMEYECEK OLAN İNSANLIK DÜŞMANLARINA VE FIRSATÇILIKTAN NEMALANANLARA CEVABIMIZDIRhttps://t.co/BG4AYhSLET pic.twitter.com/sezP2gZTkj — Ankara Barosu (@ankarabarosu) 14 февраля 2019 г.

​Cinsel yönelimleri kendilerinden başka hiç kimseyi ilgilendirmeyen bireyler ve onlara hukuki destek sağlamak isteyen avukatlara 'sapkın' deme hakkını kendinde gören Yeni Akit karşısında ideolojilerden, kimliklerden ve ilişkilerden azade durmanın mümkün olmadığını kaydeden baro yönetimi, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Karanlık zihniyetlere ve o zihniyetlerden medet uman tüm edilgenlere inat cinsel ayrımcılığın, türcülüğün olmadığı; daha özgür, daha mutlu, daha aydınlık ve adaletin her yerde ama en çok vicdanlarda tesis edildiği günlerin vakti geldi."