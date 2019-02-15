Bahçelievler'de konuşan Yıldırım: Buranın benim zihnimde özel bir yeri var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım Bahçelievler'de katıldığı bir programda, "Evlendiğimizde Semiha Hanım öğretmendi. Kirazlı Demirkapı İlkokulu'na atandı. Onun üzerine biz de burada başladık. Yani evlilikten sonra ilk oturduğum muhit burası. Buranın benim zihnimde özel bir yeri var" dedi.
AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, dün Bahçelievler'de 'Mahallede Komşular Söz Sizde' programına katıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda bir konuşma yapan Yıldırım, "Türkiye'nin trafiğini ulaşımını çözen, Bahçelievler'in trafiğini çözer mi? Çözer. Mesele yok. Birlikte bunu da halledeceğiz. Trafik zaman zaman çok sıkışıyor. Çünkü otopark ihtiyacı büyük. Park eden araçlar trafiği zorluyor. Zora sokuyor. Mahallenizdeki Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki kamyonetler ve TIR'lar… Bunu halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hastanenin yanına katlı otopark yapılıyor. Bir de Soğanlı'ya bir tane de Mustafa Kemal Mahallesine" dedi.
Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde 2 yıl oturduğunu söyleyen Yıldırım, "O zaman Basın Sitesi'nin oradan çamurlardan yürüyerek gelir giderdik. Evlendiğimizde Semiha Hanım öğretmendi. Kirazlı Demirkapı İlkokulu'na atandı. Onun üzerine biz de burada başladık. Yani evlilikten sonra ilk oturduğum muhit burası. Buranın benim zihnimde özel bir yeri var" şeklinde konuştu.
İlçenin adının Bahçelievler olduğunu ama ilçede bahçe diye bir şey kalmadığının altını çizen Yıldırım "Şirinevler'e millet bahçesini yapacağız. Bununla yetinecek değiliz. Daha önemli projelerimiz var. İlçemizin tarihini canlandıracağız. 450 yıl önce Mimar Sinan'ın yaptığı Siyavuşpaşa Kasrını Millet Kıraathanesi haline getireceğiz. Yenibosna'da Viran Bosna Sarayını da yine millet kıraathanesi olarak Bahçelievler'e kazandıracağız" ifadelerini kullandı.
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