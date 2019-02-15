'Cep telefonlarında ÖTV oranı iki katına çıkabilir'

Cep telefonlarından alınan ÖTV oranının iki katına çıkabileceği ifade edildi. Mevcut düzenlemeye göre yurt dışından getirilen cep telefonlarından yüzde 25 oranında ÖTV vergisi alınıyor.

Yurt dışından getirilen akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında ÖTV vergisi alıyordu. Fakat, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan yeni yasa tasarısıyla beraber söz konusu bu telefonlar üçe ayrılmış durumda.

ShiftDelete'de Deniz Aslan'ın imzasıyla yayımlanan habere göre, kanun tasarısında söz konusu bu telefonlar, birinci grup fiyatı 1200 TL‘ye kadar olanlar, ikinci grup 1200-2400 TL arası fiyatta olanlar, üçüncü grup ise 2400 TL‘den fazla olanlardan oluşuyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan yeni yasa tasarısında bulunan tablo.

Söz konusu fiyat grubundaki telefonlarında Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 25 olarak belirlenmiş durumda.

Ancak yeni düzenlemeyle beraber, akıllı telefonlardan alınan vergi oranı yüzde 50′ye kadar çıkartılabilmesi için de yetki verildi.