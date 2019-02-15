Kılıçdaroğlu: Türkiye sosyal devlet kavramını unuttu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen 'Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı'nda konuştu.
Kılıçdaroğlu, "Gelirler arasında uçurumlar var. Sosyal devlet nedir? İnsan haklarına dayanan, kişilerin huzur refah ve mutluluk içinde yaşamalarını güvence altına alan, kişi hak ve özgürlükleriyle kamu yararı arasında adil bir denge kuran, çalışanları koruyan, milli gelirin adalete uygun bir biçimde dağılması için gerekli önlemleri alan, sosyal adalet ve dengeleri gözeten devlete sosyal devlet denir. Bugün hak arayanların terörist ilan edildiği bir dönemde yaşıyoruz" diye konuştu.
Sokak Ekonomisi Çalıştayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye sosyal bir devlet değil. Sosyal devletin ne olduğunu vatandaşımıza anlatamadık. pic.twitter.com/H8O8zud98W— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 15 февраля 2019 г.
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