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13:06 15 Şubat 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Türkiye sosyal devlet kavramını unuttu

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    'Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli olmak için yatırılması gereken primin herkes için aynı olmasını eleştirerek, "Simit satan da aynı milyar dolar kazanan da aynı primi yatıracak" dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sosyal devlet kavramını unuttuğunu söyledi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen 'Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı'nda konuştu.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
    © AA / Celal Güneş
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    "Biz bugün bu toplantıyı yaparak 'görünmüyoruz' denilen kesimi görünür kılmaya çalışıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, hak arayanların terörist ilan edildiğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu, "Gelirler arasında uçurumlar var. Sosyal devlet nedir? İnsan haklarına dayanan, kişilerin huzur refah ve mutluluk içinde yaşamalarını güvence altına alan, kişi hak ve özgürlükleriyle kamu yararı arasında adil bir denge kuran, çalışanları koruyan, milli gelirin adalete uygun bir biçimde dağılması için gerekli önlemleri alan, sosyal adalet ve dengeleri gözeten devlete sosyal devlet denir. Bugün hak arayanların terörist ilan edildiği bir dönemde yaşıyoruz" diye konuştu.

    'SİMİT SATAN DA 754 LİRA YATIRACAK, DOLARLA GEÇİMİNİ SAĞLAYAN DA'

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    ​​Herkesin emekli olma hakkı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Emekli olmak için SGK'ya prim yatırması gerekir. Bunun en az rakamı 754 liradır. 754 liranın sokakta para kazanan birisi için ne kadar büyük bir para olduğuna dikkatinizi çekerim. Simit satan da 754 lira yatıracak, dolarla geçimini sağlayan da. Şu gerçeği de herkesin bilmesi lazım. Sokaktan para kazananın 754 lira vermesi çok güçtür. Türkiye sosyal devlet kavramını unuttu. Türkiye sosyal bir devlet değil. Sosyal devletin ne olduğunu vatandaşımıza anlatamadık" dedi.

    Etiketler:
    ekonomi, Emeklilik, SGK, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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