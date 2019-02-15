Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Suriye krizinin çözümüne katkı sunmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabı üzerinden Türkiye, Rusya ve İran'ın bir araya geldiği ve dördüncü kez düzenlenen Üçlü Zirve hakkında paylaşımda bulundu.

Altun, Türkiye'nin Suriye'deki krizin çözümü için çalışmaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de barış ve istikrarın tesisi için yürütülen ortak çalışmaları gözden geçirmek üzere dördüncü kez Üçlü Zirvede bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan liderliğinde Türkiye, Suriye krizinin çözümüne katkı sunmaya devam edecek."

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de barış ve istikrarın tesisi için yürütülen ortak çalışmaları gözden geçirmek üzere dördüncü kez Üçlü Zirvede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan liderliğinde Türkiye, Suriye krizinin çözümüne katkı sunmaya devam edecek. pic.twitter.com/RI2hITBxj5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 14, 2019

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