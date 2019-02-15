CHP'li Erdem tek kişilik hücreden çıkarıldı

Arkadaşımız @erenerdemnet 'in tecridi sona erdi. Eren hücresinde artık üç kişiyle kalıyor, onlarla sohbet edebiliyor, spora birlikte çıkıyor. Yemeğini de arkadaşlarıyla yiyebiliyor. Eren, konunun yakın takipçisi olan @vekilince ve kamuoyuna teşekkür etti, selamlarını iletti.