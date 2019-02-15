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14:40 15 Şubat 2019
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    Türkler mali okuryazarlıkta Rusları geçti

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Türkiye
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    Yapılan bir araştırma, Türklerin mali okuryazarlıkta Rusya vatandaşlarını geride bıraktığını gösterdi. Rusya, dünyanın en büyük 20 ekonomisi (G20) arasında, yurttaşların mali işlerdeki bilgi seviyesi bakımından dokuzuncu sırada. Türkiye ise 12.5 puanla sekizinci sırada ya yer alıyor.

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    © AA / Onur Çoban
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    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Rusya Maliye Bakanlığı, G20 ülkelerinden 17'sinin verilerini baz alarak mali okuryazarlıkla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Birbirinden bağımsız ülkelerin Avrupa Birliği verileri de göz önünde bulunduruldu. Vatandaşlarının mali bilgi ve beceri seviyesi bakımından ilk sırayı Fransa aldı. Maksimum 21 üzerinden 14.9 puan alan Fransa'yı Kanada (14.6 puan) ve Çin (14.1 puan) takip etti.

    Rusya, 12.2 puanla dokuzuncu sırada yer aldı. Rusya'nın üzerinde 13.4 puanla altıncı sırada Endonezya ve 12.5 puanla Türkiye var.

    İKİ ÜLKE SIRALAMAYA ALINMADI

    G20'nin iki üyesi Güney Afrika Cumhuriyeti ile Japonya ise bütün verileri sunmadığından sıralamaya alınmadı.

    Raporu hazırlayanlar, ülkeleri üç temel parametreye göre değerlendirdi: Mali bilgi, davranış ve kurumlar. Araştırmaya konu olan ülkelerin sakinlerine uygun sorular yöneltildi. Örneğin mali bilgi seviyesine ilişkin değerlendirmede maliye aritmetiği ve temel terimlerle ilgili sorular soruldu. Ne var ki bu parametrede söz konusu ülkelerin büyük bölümünün sonuçları yetersiz çıktı. Bütün bu ülkelerden anketlere katılanların sadece yüzde 42'si doğru cevaplar verdi.

    PARASAL İŞLEVLERE YÖNELİK KAVRAYIŞ DÜZEYİ ÖLÇÜLDÜ

    Araştırmacılar, mali davranışlara ilişkin sorularıyla kişisel ve aile bütçesi planlaması, planlı alışveriş yetisi, faturaların zamanında ödenmesi konularında cevaplar aldı. Mali kurumlar başlığı altındaysa harcama ve tasarruf dengesi ile özel yaşamda parasal işlevlere yönelik kavrayış düzeyi ölçüldü.

    Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov ocak ayında, Rusya vatandaşlarının düşük mali bilgi seviyesinin nedeninin ‘kolay kazançlara inanmaya sevk eden ve mali kültürün yükseltilmesine engel olan Rus masalları' olduğunu söylemişti.

    Etiketler:
    ekonomik veriler, veri, ekonomi, maliye politikaları, gelir, araştırma, mali okuryazarlık, Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği (AB), G20, Rusya Maliye Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Sergey Şvetsov, Rusya, Türkiye
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