Erdoğan: Suriye'de en küçük yalpalama bize büyük maliyetler getirir

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
— 31 Mart'ta Bursa'nın yeniden kalkınmadan yana oy kullanacağını düşünüyorum. Uçsuz bucaksız bir katılım var Bursa'da. Ben bu Bursa'ya aşığım, tanıdım tanıyalı sevdim, aşık oldum. Bursa ile beraber yürüdük hep bu yolda.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor https://t.co/kR7ptPVvYg— AA Canlı (@AACanli) 15 февраля 2019 г.
'ÖZHASEKİ PARAYI ALDI DÖNER DAĞITTI, BEN MEHMETÇİK VAKFI'NA VERECEĞİM'
— Merminin fiyatı ile domates, patates bunların fiyatını karıştırıyorlar. Biz bunları niye anlatıyoruz hanımefendi Cudi'de Tendürek'te teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler bombalar bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin huzuru için. Teröristler tabii bundan rahatsız olacak. Bunlar ahlaksız.
— Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler.
'TEKNOSAB'I KURUYORUZ'
— Bursa'da Teknoloji Sanayi Bölgesi TEKNOSAB'ı kuruyoruz. Bursa'yı adım adım 2023'e hazırlamaya devam edeceğiz.
— Dün Rusya'daydım, Soçi'de üçlü zirvenin dördüncüsünü yaptık. Rusya, Türkiye, İran. Oradan tüm dünyaya mesajlarımızı verdik mi? Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Diplomaside olduğu gibi ekonomide de sağlam durmamız gerektiğini biliyoruz. Çok çalışacağız. Bunun için 31 Mart seçimleri önemlidir.
'İYİ PARTİ 'MİLLİYETÇİYİM' DİYOR, HANIMEFENDİ CHP-HDP'YLE EL ELE DOLAŞIYOR'
— İYİ Parti, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, 'milliyetçiyim' derken de bu hanımefendi, CHP'yle, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP'yle nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor? Saadet Partisi'nin bunlarla el ele yürümesini siz anlayabiliyor musunuz?
— Eğer bu vatanı seviyorsak, eğer bu milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP'ye de diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atın.
'KAÇAK GÖÇEK YAPI VARSA HEPSİNİ YIKACAKSINIZ' DEDİM, YIKIM BAŞLADI'
— Nevşehir'de peribacalarının orada otel yapılıyor. Şu hale bak, sen ne denli kalkıp da oraya beton yığınlarını sokarsın? Kültür ve Turizm bakanımı aradım, anında müdahalesi yapıldı. Valimle de görüştüm ertesi gün yıkım başladı. 'Buralarda kaçak göçek yapı varsa peribacalarının olduğu bölgede bunların hepsini yıkacaksınız, seçimden sonra ben oradayım' dedim. Yıkım başladı şu anda.
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