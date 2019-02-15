Erdoğan: Suriye'de en küçük yalpalama bize büyük maliyetler getirir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Bursa'ya aşık olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tanıdım tanıyalı sevdim, aşık oldum" dedi. Erdoğan, "Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— 31 Mart'ta Bursa'nın yeniden kalkınmadan yana oy kullanacağını düşünüyorum. Uçsuz bucaksız bir katılım var Bursa'da. Ben bu Bursa'ya aşığım, tanıdım tanıyalı sevdim, aşık oldum. Bursa ile beraber yürüdük hep bu yolda.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor https://t.co/kR7ptPVvYg — AA Canlı (@AACanli) 15 февраля 2019 г.

'ÖZHASEKİ PARAYI ALDI DÖNER DAĞITTI, BEN MEHMETÇİK VAKFI'NA VERECEĞİM'

- Son 16 yılda başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa'ya 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz, onlar sadece bol bol yalan söyler. İyi ki yalan söylüyorlar, yargıya gönderiyoruz yargıdan 1 milyon, 1.5 milyon para geldi. Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı döner dağıttı. Ben de bunu Mehmetçik Vakfı'na vermek suretiyle Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü HDP ile rahatsız oluyorlar.

— Merminin fiyatı ile domates, patates bunların fiyatını karıştırıyorlar. Biz bunları niye anlatıyoruz hanımefendi Cudi'de Tendürek'te teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler bombalar bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin huzuru için. Teröristler tabii bundan rahatsız olacak. Bunlar ahlaksız.

— Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler.

'TEKNOSAB'I KURUYORUZ'

© AA / Erçin Top Erdoğan: ODTÜ'nün kuruluş amacı 16 yıllık politikamızın ifade biçimidir

- Uludağ'ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla, Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz.

— Bursa'da Teknoloji Sanayi Bölgesi TEKNOSAB'ı kuruyoruz. Bursa'yı adım adım 2023'e hazırlamaya devam edeceğiz.

— Dün Rusya'daydım, Soçi'de üçlü zirvenin dördüncüsünü yaptık. Rusya, Türkiye, İran. Oradan tüm dünyaya mesajlarımızı verdik mi? Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Diplomaside olduğu gibi ekonomide de sağlam durmamız gerektiğini biliyoruz. Çok çalışacağız. Bunun için 31 Mart seçimleri önemlidir.

'İYİ PARTİ 'MİLLİYETÇİYİM' DİYOR, HANIMEFENDİ CHP-HDP'YLE EL ELE DOLAŞIYOR'



- CHP yanında Kandil'in tayin ettiği, desteklediği HDP var. Vatansever kardeşlerim acaba bu CHP ile el ele kol kola olan Kandil'in desteklediği HDP'ye oyunu nasıl verir?

— İYİ Parti, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, 'milliyetçiyim' derken de bu hanımefendi, CHP'yle, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP'yle nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor? Saadet Partisi'nin bunlarla el ele yürümesini siz anlayabiliyor musunuz?

— Eğer bu vatanı seviyorsak, eğer bu milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP'ye de diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokadını sandıkta atın.

'KAÇAK GÖÇEK YAPI VARSA HEPSİNİ YIKACAKSINIZ' DEDİM, YIKIM BAŞLADI'



— Nevşehir'de peribacalarının orada otel yapılıyor. Şu hale bak, sen ne denli kalkıp da oraya beton yığınlarını sokarsın? Kültür ve Turizm bakanımı aradım, anında müdahalesi yapıldı. Valimle de görüştüm ertesi gün yıkım başladı. 'Buralarda kaçak göçek yapı varsa peribacalarının olduğu bölgede bunların hepsini yıkacaksınız, seçimden sonra ben oradayım' dedim. Yıkım başladı şu anda.