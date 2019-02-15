Kayıt
22:33 15 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

    Pakdemirli: 2022 yılında hayvan ihraç eden ülke sınıfına gireceğiz

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Türkiye, Avrupa'da süt sığırı varlığında birinci sırada, büyükbaş hayvan varlığında da ikinci sırada. İnşallah 2022 yılı itibarıyla tekrar hayvan ihraç eden ülke sınıfına gireceğiz" dedi.

    Koyun
    © Fotoğraf : DHA
    Canlı hayvan ihracatı sıfırlandı: İthalatta yüzde 4581'lik artış
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurşunlu Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıttı. Daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ne geçen Pakdemirli, burada kurulan stantları gezdi. Vatandaşlara dağ çayı ve kekik dağıtan Pakdemirli, alanda kurulan fotoğraf sergisini ziyaret etti.

    Pakdemirli, AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'ndaki sektör toplantısında, hayatı boyunca üreticilerle birlikte olduğunu, köy kahvelerine hiçbir zaman yabancı olmadığını, şimdiye kadar 40 ili ziyaret ettiğini söyledi.

    Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sırada olduğunu anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "Türkiye, Avrupa'da süt sığırı varlığında birinci sırada, büyükbaş hayvan varlığında da Fransa'dan sonra ikinci sırada. İnşallah 2022 yılı itibarıyla almış olduğumuz tedbirlerle tekrar hayvan ihraç eden ülke sınıfına gireceğiz. Üreticiyi çok önemsedik. Bu nedenle destekler 1.9 milyardan bu yıl 16,1 milyara yükseldi. Bununla beraber bitkisel üretimimiz yüzde 20'ye yakın artmış, büyükbaşta 10 milyondan 17 milyona, küçükbaşta 32 milyondan 46 milyona, kanatlılarda 250 milyondan 350 milyona gelmişiz. Et üretimimiz 420 bin tondan 1,1 milyona, süt üretimimiz 8,4 milyon tondan 22,1 milyon tona, tavuk üretimimiz 700 bin tondan 2,1 milyon tona, yumurta üretimimiz 11 milyardan 20 milyar adede, bal üretimimiz de 70 bin tondan 110 bin tona geldi".

    Bakan Pakdemirli: “Türkiye'nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı var”
    © Fotoğraf : İHA
    Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin 18 milyar dolara yaklaşan ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı var
    Su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'nin dünyada en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bu alanda Avrupa Birliği'nde de yedinci sıradan ikinci sıraya yükseldiklerini dile getirdi.

    Pakdemirli, 2017 yılında 276 bin ton olan üretimi 2023'te 600 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu hedef tabi ki Muğla için de çok önemli. Muğla su ürünleri yetiştiriciliğinde çok önemli bir kentimiz. 2023'te 2 milyar dolar hedef koyduk. Muğla da bu işten yaklaşık yüzde 35 pay alır diye hesap ediyorum. Bir yandan ihracatımız artacak bir yandan çevremizi de koruyacağız. Bundan sonra Türkiye'de denizlerimizde yapayalnız dalgalar salınmayacak. İçinde balıklarımız da olacak ve biz bunları ihraç edeceğiz" diye konuştu.

    'BİR MİLYON 50 BİN TON TOHUM ÜRETİYORUZ'

    Türkiye'de çok konuşulan konulardan birinin de tohum olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

    "Yıllardan beri yabancı firmalar Türkiye'yi istila etti diye konuşulur. Tohum çok speküle edilen bir konudur. Ama bir başarı var ki 15 yıl evvel 150 bin ton üretimimiz varmış, şimdi bir milyon 50 bin tona gelmişiz. Bu, Türkiye'nin önemli bir başarısıdır. 750 milyon dolarla da dünyada 11'inci sıradayız. Yeterli mi? Asla yeterli değil. Olduğumuz yeri beğenmeyeceğiz. Tohumu da stratejik olarak görüp mutlaka yerli üretimle katma değeri de Türkiye'de kalıcı hale getirmemiz lazım. Hepimiz biliyoruz ki yurt dışından tohum getirdiğimiz zaman ektiğimiz ürünün katma değerinin önemli bir kısmını da yurt dışına bırakmış oluyoruz. Türkiye orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri. Orman varlığımız 1,5 milyon hektar artmış ve toplam arazilerin de yüzde 30'u olması konusunda 2023'te bir hedefimiz var. Şu anda yüzde 28'deyiz. İktidarı aldığımız 2002 yılında da bu yüzde 22 idi. Yani Türkiye'nin toplam alanının yüzde 22'si orman iken şimdi yüzde 30'una doğru koşuyoruz".

    Hazine, tarım, arazi
    © AA /
    'Tarım alanları 80 yıl içinde sular altında kalacak'
    Orman ve ağaç varlığının çok önemli olduğuna değinen Pakdemirli, ağaç olmadığı zaman yağış, yağış olmadığı zaman su, su olmadığı zaman da tarımın olmadığını ifade etti.

    Bu nedenle tarım ve orman alanlarının birlikte planlanması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, yeni dönemde bakanlıkların birleşmesinden doğan sinerjiden, orman alanlarında hayvancılık yapmanın yollarının aranması gerektiğini söyledi.

    Bu konuda gerekli adımları attıklarına işaret eden Pakdemirli, otlatmaya açtıkları orman alanı sayısının da her geçen gün arttığını, şu an yüzde 55 civarına geldiklerini anlattı.

    Pakdemirli, Türkiye'nin erozyonla mücadelede dünya lideri olduğunu belirterek, "1970'li yıllarda erozyonla gelen yağışla birlikte 500 milyon ton toprak kaybediyorduk. 2017'de 154 milyon tona düştü. 2023 hedefimiz ise 130 milyon ton. Yani dünyada birinci olmamızı kendimize başarı olarak kabul etmeyip, daha agresif bir hedefle erozyonla mücadelede daha iyi bir noktaya gelmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

    Sulamanın, başarının anahtarı olduğuna değinen Pakdemirli, sulu tarımla susuz tarım arasındaki farkın herkes tarafından çok iyi bilindiğini bildirdi.

    Türkiye'nin 2.5 milyon hektar daha sulamaya açılacak alanının bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, bu alanların sulamaya açılmasıyla Türkiye ekonomisine yıllık 15 milyar liraya yakın katma değer sağlanacağını dile getirdi.

    Etiketler:
    Hayvan ihracatı, Yerli tohum, Avrupa Birliği (AB), Bekir Pakdemirli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tayland'da 'Cobra Gold' tatbikatı
    Yılan kanı ve canlı akrep: Cobra Gold askeri tatbikatından şaşırtıcı kareler
    Karikatür
    Rusya Dışişleri: ABD, Venezüella ordusunu açıkça ayaklanmaya teşvik ediyor
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet