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    Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş: Amacımız 2 kere 2'yi 4 değil, 5 ettirmektir

    © AA / Ali Rıza Akkır
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (198)
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçimde ana çerçevesi belli olan, Türkiye'nin milli meselelerinde ortak bir yaklaşıma sahip olan bir ittifakla seçime giriyoruz. Amacımız 2 kere 2'yi 4 değil, 2 kere 2'yi 5 ettirmektir. İnşallah 2 kere 2'yi 5 ettireceğiz. Türkiye daha güçlü yarınlara, daha kuvvetli bir iradeyle devam edecek" dedi.

    Numan Kurtulmuş
    © AA / Mehmet Çalık
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Tokatlılar Derneği Buluşması"na katıldı.

    Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar itibarıyla çok önemli bir seçime gittiğini dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin demokrasi tarihinde 1946'dan beri başlayan demokrasi tarihinde, her seçim biraz daha ileriye gittik, demokrasinin standartlarını daha yukarıya çektik. Türkiye, 1946'da 'açık oy, gizli tasnif'le yapılan seçimlerden bugün dünyada hiçbir şekilde şaibesi olmayan, en önemli seçimleri yapan ülkelerden birisi oldu. Her seçimde Türkiye'ye uluslararası gözlemciler gelir, seçimi gözler ve giderken 'Uluslararası bakımdan standardı en yüksek demokratik seçimler Türkiye'de yapılır.' derler" diye konuştu.

    Kurtulmuş, Türkiye'de demokrasinin standardının hep yükseldiğini belirterek, şunları söyledi:

    Numan Kurtulmuş
    © AA / İbrahim Erikan
    AK Partili Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz
    - Bu millet, rahmetli Menderes'in itibarını sandıklarda almış bir millettir. Bu millet, rahmetli Özal'a yapılanların intikamını sandıkta almış bir millettir. Bu millet, rahmetli Erbakan'a yapılanların intikamını da sandıkta almış olan bir millettir. Allah'a çok şükür, milletimiz iradesine sahip çıkıyor, demokrasiye sahip çıkıyor. Çünkü bu millet biliyor ki devlet ve millet kaynaşmasının yolu sandıklardan geçer. Devletin ayrı telden çaldığı, milletin ayrı telden çaldığı bir Türkiye, bizim işimize değil, başkalarının işine yarar. Onun için millet iradesi sandıkta tecelli ediyor ve devleti kimin yöneteceğini doğrudan doğruya seçiyor.

    'GEZİ PARKI EYLEMLERİ SİYASETTEN DESTEK BULDU'

    — 2013 yılının Mayıs ayında Taksim'de yaşanan gezi parkı eylemlerinde Taksim Meydanı'nda Türk Bayrağı yakıldı. Taksim'de şimdi yıkılan AKM'nin duvarına teröristbaşının posteri asıldı. Yetmedi, Taksim'de duvarlara 'Zulüm 1453'te başladı' diyerek, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle hesaplaşan bir anlayışın özeti yazıldı. Ama ne yazık ki gezi parkı eylemleri siyasetten destek buldu mu? Buldu.

    Numan Kurtulmuş
    © AA / Onur Çoban
    Kurtulmuş: Türklerle Kürtler arasında bir problem yoktur
    - Gezi parkı eylemlerindeki o gruplara bazı muhalefet partilerinin milletvekilleri, hatta alanlara giderek destek verdiler mi? Verdiler. Aynı şekilde Şırnak'ı, Cizre'yi, Silopi'yi hatırlayın. Şehirlerde hendekler, çukurlar kazıldı, bombalar konuldu. O bombaları koyanlar, maalesef önce kendi halklarına hayatı zehir ettiler.

    'TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ YARINLARA DAHA KUVVETLİ BİR İRADEYLE DEVAM EDECEK'

    — Darbeci teröristlere karşı sela sesleri arasında Allahu Ekber nidalarıyla milletimizin şehadeti ve gaziliği göze alarak çıktığı meydanda yan yana kurulan bir dayanışmanın ortaya çıkardığı ittifaktır. Bu çerçevede daha sonraki dönemde de hem Anayasa değişikliği hem referandumda çerçevesi belli olan bir işbirliği yapılmıştır. Şimdi bu seçimde de yine ana çerçevesi belli olan, Türkiye'nin milli meselelerinde ortak bir yaklaşıma sahip olan bir ittifakla seçime giriyoruz. Amacımız 2 kere 2'yi 4 değil, 2 kere 2'yi 5 ettirmektir. İnşallah 2 kere 2'yi 5 ettireceğiz. Türkiye daha güçlü yarınlara, daha kuvvetli bir iradeyle devam edecek.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (198)

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    Etiketler:
    AK Parti, Numan Kurtulmuş, Eyüpsultan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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