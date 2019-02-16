Çavuşoğlu: Çiftçimiz farkı cebine indiriyor gibi haksız söylemler gördük

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tanzim satışa ilişkin, "Burada çiftçiye büyük haksızlık yapılıyor. Sanki farkı çiftçimiz cebine indiriyor gibi haksız söylemler gördük. Buna bir çözüm bulmamız lazım da. Bunun içinde rant da var, manipülasyon, fırsatçılık da vardı. Bir köşeye sıkıştırma gayretlerini görüyorduk." dedi.

© REUTERS / Murad Sezer Sebzede e-tanzim dönemi başladı

Çavuşoğlu, Demre ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksek Okulu açılışında, iktidarları döneminde eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Bütçelerinde en büyük payı eğitime ayırdıklarını anlatan Çavuşoğlu, eğitim, bilim ve teknolojiyle ülkelerin geliştiğini ifade etti.

Üniversitelerin de artık kendilerine gönderilen Ar-Ge bütçelerini doğru kullanmaya başladığını aktaran Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesinin de başarılı çalışmalarıyla gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, meslek yüksek okulunu yapan Dr. Hasan Ünal'ın da çok kaliteli fideler ürettiğini, ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Son zamanlarda çiftçinin tarım ürünlerinin üzerinden tartışmalar yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Antalya'da üretilen ürünler İstanbul'da üç katına satılıyor. Burada çiftçiye büyük haksızlık yapılıyor. Sanki farkı çiftçimiz cebine indiriyor gibi haksız söylemler gördük. Buna bir çözüm bulmamız lazım da. Bunun içinde rant da var, manipülasyon, fırsatçılık da vardı. Bir köşeye sıkıştırma gayretlerini görüyorduk. Ticarette herkes para kazanacak ama hakkıyla, helaliyle kazanacak. Haksız rekabet serbest piyasa demek değildir. Bunu önleyecek kurullarımız var. Son zamanlarda aldığımız tedbirin amacı hem çiftçiyi hem de tüketiciyi korumak. Ayrıca Antalya'da doğal afetten zarar gören vatandaşlarımızın da yaralarını sarıyoruz."