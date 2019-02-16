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12:26 16 Şubat 2019
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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven

    YSK Başkanı Güven'den yerel seçim uyarısı: Vatandaşlarımız mutlaka kontrol etsin

    © AA /
    Türkiye
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    Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, vatandaşların, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucun ıslak imzalı tutanağını, bu sandığın ilçe ve il birleştirmesini YSK sitesinden kontrol edebileceğini belirterek, "Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin. Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor" dedi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim süreciyle ilgili bilgi verdi.

    Seçim iş ve işlemlerini yürütmek üzere 16 Şubat 1950 tarihli Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile kurulan YSK'nin bugün 69. yaşını kutladığını anımsatan Güven, kurumun 69 yıldır seçimlerin düzen içinde yapılması amacıyla çalıştığını kaydetti.

    Türkler sandık başında
    © AA / Sefa Karacan
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    Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin ön hazırlıklarını tamamladıklarını, bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğunu bildirdi.

    Seçmenlerin 28 milyon 929 bin 732'sinin kadın, 28 milyon 128 bin 904'ünün erkek olduğunu ifade eden Güven, bu seçimde ilk defa oy kullanacakların sayısının da 1 milyon 156 olduğunu kaydetti.

    Güven, cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç, 30 büyükşehirde 44 milyon 212 bin 704 seçmenin, 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seçmenin, 51 bin 851 sandıkta oy kullanacağını açıkladı.

    KAYDI DONDURULAN SEÇMEN SAYISI

    Yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulduğunu hatırlatan Güven, bu durumda olup kaydı dondurulan seçmen sayısının 91 bin 93 olduğunu bildirdi.

    SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN ISLAK İMZALI TUTANAKLARIN KONTROLÜ

    Anayasa'nın 79. maddesinin YSK'ye seçimlerin düzen içinde yönetimiyle ilgili görev verdiğini söyleyen Güven, seçim güvenliğinde ise en önemli konunun, oy kullanılan sandıklardaki ıslak imzalı tutanakların eş zamanlı olarak YSK'nin internet sitesinde görüntülenebilmesi olduğunu vurguladı.

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    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
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    "Seçimlerde yarışan da seçimleri yapan da siyasi partiler." diyen Güven, partilerin sandığa sahip çıkmasını istedi.

    Sandık başında memur üye ile başkan dışında, o seçim bölgesinde son milletvekili seçiminde en çok oyu alan beş siyasi parti temsilcisinin görev aldığını anımsatan Güven, vatandaşların oylarını kullandıkları sandıkta seçim sonunda tutulan sayım döküm cetvelinin, kare kodlu olarak ilçe seçim kurulu tarafından tarandıktan sonra ilçe birleştirme tutanaklarıyla siyasi partilerle eş zamanlı olarak YSK'ye gönderildiğini anlattı.

    Seçim güvenliği açısından ayrıca, seçimlerdeki tüm sandıkların siyasi partili üyelerinin imzaladığı sandık sonuç tutanaklarının, YSK'nin internet sitesinden görülebildiğini ifade eden Güven, bunu 2014'teki mahalli idareler seçiminden bugüne kadar uyguladıklarını aktardı.

    Vatandaşların daha kolay erişebilmesi için sistemi daha da basitleştirdiklerini kaydeden Güven, bu ıslak imzalı tutanakların, PDF resim formatında, yani değiştirilmesi mümkün bulunmayan belgeler olduğunu vurguladı.

    YSK
    © AA /
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    Bu belgelerin değiştirildiği yönünde bugüne kadar hiçbir itirazın gelmediğini belirten Güven, "Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın tutanağını, bu sandığın ilçe, il birleştirmesini Türkiye geneline kadar bizim sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin. Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar. YSK bu tutanakları alt alta koyarak açıklıyor." diye konuştu.

    Seçmenlerin, YSK'nin internet sitesinde TC kimlik numaralarını girerek, kayıtlı oldukları sandıklara ait seçim sonuçlarını çok rahatlıkla görüntüleyebileceklerini söyleyen Güven, bu sorgulamanın, seçim türüne göre, yerleşim bilgileri ve seçim adı girilerek de yapılacağını kaydetti.

    Etiketler:
    kontrol, sandık, seçmen, yerel seçim, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sadi Güven, Türkiye
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