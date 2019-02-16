AK Partili Kurtulmuş: İki partili bir sisteme geçmek uzun zaman alabilir

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Belki önümüzdeki dönemde iki aksın etrafındaki sistemden daha ileri gidip iki partili bir sisteme dönecek. ABD'de çok sayıda parti var. Bilinen iki parti var. Bizim böyle bir sisteme geçmesi belki uzun zaman alabilir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

© AA / Ali Rıza Akkır Kurtulmuş: Amacımız 2 kere 2'yi 4 değil, 5 ettirmektir

Kurtulmuş, Hakan Çelik'in 'Seçim ittifakları… Siyasi partilerin konumunu nasıl belirleyecek? Türk siyasi hayatı nasıl etkileniyor?' sorusuna şu yanıtı verdi;

— Yeni bir sisteme geçtik. Sabahtan akşama tüm unsurlarıyla kurulması mümkün değil. Bazı kurum ve kuruluşların yeniden dizayn edilmesi lazım. Bürokrasinin de uyum sağlaması lazım. En zor alan da siyasetin buna uyum sağlaması lazım. İki akslı, belki bugünden yarına iki parti olmayacak. İki partinin olduğu bir sistem olacak. Şu anda çok sayıda siyasi parti var. Bu partilerin oy oranı en düşük olanlarının bile Türkiye'nin her yerinde teşkilatları var. Belki önümüzdeki dönemde iki aksın etrafındaki sistemden daha ileri gidip iki partili bir sisteme dönecek. ABD'de çok sayıda parti var. Bilinen iki parti var. Bizim böyle bir sisteme geçmesi belki uzun zaman alabilir.