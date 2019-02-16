Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

Marmara Bölgesi'nin bugün parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu nedenle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.