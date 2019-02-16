Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu nedenle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Marmara Bölgesi'nin bugün parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun aralıklı hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu nedenle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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