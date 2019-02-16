'ABD'nin kontrolündeki Rukban kampında son bir ayda 8 çocuk öldü'

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Andrey Maheçiç, Suriye'de ABD'nin kontrol ettiği bölgede yer alan Rukban sığınmacı kampında son bir ay içinde en az 8 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.
'KADINLAR TECAVÜZ KORKUSUYLA KİRLİ ÇADIRLARDAN ÇIKMIYOR'
Kadınların durumundan da söz eden Maheçiç, birçok kadının cinsel şiddet ve tecavüz tehlikesi nedeniyle kirli barınaklarından ve çadırlarından ayrılmaktan korktuğunu anlattı.
Maheçiç, bazı kadınların hayatta kalabilmek için son şans olarak seksi kullanmak zorunda kaldıklarını anlattığını aktardı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)