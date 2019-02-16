Özhaseki: İsterdim ki üç beş aday çıksın

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Özhaseki, "Ortak noktaları şu, bunlara para verenler aynı, örgütleyenler aynı, istihbarat bilgisi verenler aynı, istekleri de aynı. İki şey istiyorlar. Bir, bu ülkeyi bölüp, parçalayıp, küçük kalmasını istiyorlar, güçlü olmasını istemiyorlar. İkincisi de ülkenin güney sınırlarında bir terör devleti kurulsun, bu terör devleti de her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bela olsun, istedikleri bu. Bu gerçekleri gördüğümüz halde 'Beka meselesi var' demeyelim mi?" ifadelerini kullandı.
'MİLLET BAHÇELERİNİ NERELERDE YAPACAĞIMIZI ANLATTIK'
— Ankara'mızda da uzun bir çalışma yaptık, hazırladığımız kitapçıkta da anlatmaya çalıştık. Bunun dışında ulaşımda neler yapacağımız, raylı sistemi nerelere taşıyacağımız, yeşil alanları nerelerde inşa edeceğimiz, millet bahçelerini nerelerde yapacağımız, kadınlar ve gençler için projelerimizin ne olduğunu, engelliler grubuyla ilgili ne düşündüğümüzü tek tek yazmaya çalıştım.
— Üzülerek söylüyorum ne yazık ki karşıda değerli bir arkadaşımız var diyelim. O arkadaşımızdan hala bir cümle proje duyamadık. Televizyonda, 'Arkadaşımızın bir projesi varsa lütfen söylesin.' dedim. O da 'Su fiyatlarını düşüreceğim, en büyük projem bu.' dedi. Su, otobüs ve ekmek fiyatları tarifelidir, proje olmaz bundan. Belediye maliyet çıkarır, bunun üzerinden bir şey söyler.
Belediyelerin elindeki imkanları kendi sanayisine, ticaret erbabına gönderdiklerinde müthiş kapılar açılacağını belirten Özhaseki, Ankara'yı gayretlerle başka bir kent yapacaklarına işaret etti.
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