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18:07 16 Şubat 2019
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki

    Özhaseki: İsterdim ki üç beş aday çıksın

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (206)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İsterdim ki üç beş aday çıksın, şehir hakkında düşündüklerini söylesin, biz de düşündüklerimizi söyleyelim. Vatandaş da 'Evet Ankara'ya bu adam hizmet eder.' desin fakat ne yazık ki göremiyoruz" dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
    © AA / Ergün Haktanıyan
    Özhaseki: Cumhurbaşkanımız eski başkanları bir yerlerde değerlendirecek, kafasına yazıyor
    Özhaseki, Türk Kamu-Sen Genel Merkezi'ndeki toplantıda, PKK'lıların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mağdur ettiği insanların evlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde bir yıl gibi bir sürede yaptırıp teslim ettiklerini anımsatarak, bölgeye yaptığı çalışmaları anlattı.

    15 Temmuz darbe girişimine de değinen Özhaseki, "Ortak noktaları şu, bunlara para verenler aynı, örgütleyenler aynı, istihbarat bilgisi verenler aynı, istekleri de aynı. İki şey istiyorlar. Bir, bu ülkeyi bölüp, parçalayıp, küçük kalmasını istiyorlar, güçlü olmasını istemiyorlar. İkincisi de ülkenin güney sınırlarında bir terör devleti kurulsun, bu terör devleti de her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bela olsun, istedikleri bu. Bu gerçekleri gördüğümüz halde 'Beka meselesi var' demeyelim mi?" ifadelerini kullandı.

    Mehmet Özhaseki
    © Fotoğraf : Twiter
    Özhaseki'den Ankara için 111 proje: Uyanık kütüphane, millet parkı, hayvanat bahçesi...
    Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın önemine işaret ederek, yerli ve milli olmaya önem verdiklerini söyledi. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde yapılan yatırımları anımsatan Özhaseki, şunları söyledi:

    'MİLLET BAHÇELERİNİ NERELERDE YAPACAĞIMIZI ANLATTIK'

    — Ankara'mızda da uzun bir çalışma yaptık, hazırladığımız kitapçıkta da anlatmaya çalıştık. Bunun dışında ulaşımda neler yapacağımız, raylı sistemi nerelere taşıyacağımız, yeşil alanları nerelerde inşa edeceğimiz, millet bahçelerini nerelerde yapacağımız, kadınlar ve gençler için projelerimizin ne olduğunu, engelliler grubuyla ilgili ne düşündüğümüzü tek tek yazmaya çalıştım.

    — Üzülerek söylüyorum ne yazık ki karşıda değerli bir arkadaşımız var diyelim. O arkadaşımızdan hala bir cümle proje duyamadık. Televizyonda, 'Arkadaşımızın bir projesi varsa lütfen söylesin.' dedim. O da 'Su fiyatlarını düşüreceğim, en büyük projem bu.' dedi. Su, otobüs ve ekmek fiyatları tarifelidir, proje olmaz bundan. Belediye maliyet çıkarır, bunun üzerinden bir şey söyler.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
    © AA / Mustafa Kamacı
    Özhaseki: Sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var, o ağayı da siz biliyorsunuz, Erdoğan
    Özhaseki, Ankara'yı geleceğe taşıyacak projeler belirlediklerini vurgulayarak, "İsterdim ki üç beş aday çıksın, şehir hakkında düşündüklerin söylesin, biz de düşündüklerimizi söyleyelim. Vatandaş da 'Evet Ankara'ya bu adam hizmet eder.' desin fakat ne yazık ki göremiyoruz." diye konuştu.

    Belediyelerin elindeki imkanları kendi sanayisine, ticaret erbabına gönderdiklerinde müthiş kapılar açılacağını belirten Özhaseki, Ankara'yı gayretlerle başka bir kent yapacaklarına işaret etti.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (206)

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    Etiketler:
    AK Parti, Mehmet Özhaseki, Ankara, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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