Erdoğan Ataşehir'de konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
— İstanbul'un ilk seçim mitingini Ataşehir'de yapıyoruz. 31 Mart'ta Ataşehir'i CHP esaretinden kurtaracağız.
— Biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Bize oy versin vermesin tüm illerimize aynı kalitede hizmet ediyoruz.
— Onlar bazı belediye başkanlıkları için Ankara'da birbirlerini yerken biz milletimizle kucaklaştık. Ataşehir'i yepyeni bir belediyecilik anlayışına kavuşturacağız.
— İstanbul neyse Diyarbakır o. Biz bu hale getirdik.
— Edirne'de içme suyu sorununu biz çözdük.
— İstanbulluların Binali kardeşime çok büyük oranda sahip çıkacağına inanıyorum.
— (Mitingdeki kalabalığa hitaben) Keyif çaylarını dağıtıyormusunuz hanımlar? Çaylar daha gelmedi mi?
— CHP'nin adayının bu işlerden anlaması mümkün mü ya? Çöplüğünü temizlesin, çöplüğünü.
— Ecdadımız Fatih karadan yürüttü, biz denizin altından yürütüyoruz. Üç katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesini hayata geçireceğiz.
— 30 yıllık beklenti sona eriyor. Yeni Sahra, Barbaros imar planlarını çıkardık.
— Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış birinin aday gösterilmesi sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı yolsuzluğun, hırsızlığın, ayrımcılığın ödüllendirilmesidir. Biz İstanbul'u 3Y'den de kurtardık.
Ayrıntılar geliyor..
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)