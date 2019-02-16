Erdoğan Ataşehir'de konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

— İstanbul'un ilk seçim mitingini Ataşehir'de yapıyoruz. 31 Mart'ta Ataşehir'i CHP esaretinden kurtaracağız.

— Biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Bize oy versin vermesin tüm illerimize aynı kalitede hizmet ediyoruz.

— Onlar bazı belediye başkanlıkları için Ankara'da birbirlerini yerken biz milletimizle kucaklaştık. Ataşehir'i yepyeni bir belediyecilik anlayışına kavuşturacağız.

— İstanbul neyse Diyarbakır o. Biz bu hale getirdik.

— Edirne'de içme suyu sorununu biz çözdük.

— İstanbulluların Binali kardeşime çok büyük oranda sahip çıkacağına inanıyorum.

— (Mitingdeki kalabalığa hitaben) Keyif çaylarını dağıtıyormusunuz hanımlar? Çaylar daha gelmedi mi?

— CHP'nin adayının bu işlerden anlaması mümkün mü ya? Çöplüğünü temizlesin, çöplüğünü.

— Ecdadımız Fatih karadan yürüttü, biz denizin altından yürütüyoruz. Üç katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesini hayata geçireceğiz.

— 30 yıllık beklenti sona eriyor. Yeni Sahra, Barbaros imar planlarını çıkardık.

— Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış birinin aday gösterilmesi sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı yolsuzluğun, hırsızlığın, ayrımcılığın ödüllendirilmesidir. Biz İstanbul'u 3Y'den de kurtardık.

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