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19:51 16 Şubat 2019
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    Süleyman Soylu

    Soylu: Sandıklar açılır, bir de bakarsınız ki şer ittifakı tın tın teneke

    © AA / Sezgin Pancar
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (208)
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kopardıkları yaygara hiçbir şekilde dikkatinizi dağıtmasın.  Her seçimde, ha geldiler, ha geliyorlar. Sonra sandıklar açılır, bir de bakarsınız ki şer ittifakı tın tın teneke" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
    İçişleri Bakanı Soylu: Onlara 'milletin vekili' demenin doğru olmadığını iddia ediyorum
    Soylu, Etimesgut ilçesinde seçim koordinasyon merkezi, sivil toplum kuruluşları ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Sahada iki haftadır seçim çalışmaları yürüttüğünü anımsatan Soylu, her programda AK Parti ve MHP bayraklarını yan yana gördüğünü belirterek, bu mayanın tuttuğunu söyledi.

    Soylu, "Kopardıkları yaygara hiçbir şekilde dikkatinizi dağıtmasın.  Biz bu hikayelerden çok duyduk, çok gördük.  Her seçimde, ha geldiler, ha geliyorlar. Güya ortalığı yakacaklar, her türlü tezviratı oluşturacaklar. Sonra sandıklar açılır, bir de bakarsınız ki şer ittifakı tın tın teneke." dedi.

    'POLİS BANA TEPKME ATTI' İDDİASINA YANIT: DEMİRDEN KORKUYORSUNUZ, TRENE NİYE BİNİYORSUNUZ?

    HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in Van'da yapılmak istenen izinsiz yürüyüş sırasında kadın polisin kolunu ısırdığını hatırlatan Soylu, şunları ifade etti: "Ne numaracı bunlar ya, sahtekar. Bir polis, onun etrafında giderken videoda da görünüyor zaten kaydı düştü. Onu da düşürdü. İşte, 'Bana şöyle yaptı, böyle yaptı, tekme attı.' diyor. Madem o kadar çok korkuyorsunuz, demirden korkuyorsunuz trene niye biniyorsunuz? Çocuğun ayağı kaymış videoda görünüyor zaten yer ıslak kaymış düşmüş, onu da düşürmüş. O kadın kim biliyor musunuz? Teröristleri ambulansla taşıyan kadın."

    'TÜRKİYE'Yİ VENEZÜELLA GİBİ YAPACAKLARDI'

    Nicolas Maduro ile Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ekim 2017, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    Reuters: Venezüella'nın Türkiye'ye giden altınları, makarna ve süt tozu olarak dönüyor
    30 Ağustos Mahallesi'nde AK Parti'nin seçim irtibat bürosunun açılışına da katılan Soylu, burada otobüsün üzerinden yaptığı konuşmada, Türkiye'nin özellikle son 6-7 yılda birçok engellemelere maruz kaldığını anımsattı. Soylu, "15 Temmuz ile ilgili bir iki ülke dışında hiçbirinin sesi çıkmadı. Hepsi beklediler, 'Acaba Tayyip Erdoğan'ı götürecekler mi, memlekete el koyacaklar mı?' diye. Türkiye'yi de aynı Venezuela gibi yapacaklardı. Amerika'dan, 'Biz yeni gelen hükümeti tanıyoruz.' diyeceklerdi. Hiç merak etmeyin. Amerika sen neyi tanırsan tanı, benim milletim tanımıyor." diye konuştu.

    Türkiye'de halkın 50 gramlık oy pusulasıyla demokrasi dersi verdiğini belirten Soylu, Etimesgutlulardan 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek vermelerini istedi.

    Bakan Soylu, daha sonra MHP Etimesgut İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (208)

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    Etiketler:
    AK Parti, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Ankara, Türkiye
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