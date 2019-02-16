Bakan Gül: Belediye başkanlığına adaysan insanları dindar, dindar olmayan diye ayıramazsın

Bakan Gül, AK Parti'nin Sincan Pınarbaşı Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışında, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. Gül, Türkiye'de AK Parti öncesi hep haksızlıklar ve zulümlerin olduğunu belirterek, geçmişte başörtülü öğrencilerin üniversitelere giremediğini hatırlattı.

AK Parti ile bugün başörtüsüyle üniversitede okuyanların ve memurların bulunduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti: "Elbette Türkiye'de başörtülü de başı açık da dindar olanı da olmayanı da bu ülkenin asil evladıdır. Biz farklılıklarımızla güzeliz, Türk'üyle güzeliz, Kürt'üyle güzeliz, başı açığıyla, başı örtülüsüyle, asla böyle bir ayrım yapamayız. 82 milyon biriz, kardeşiz ve beraberiz ama Ankara'nın bir diğer başkan adayı çıkmış diyor ki: 'Hayvanlara eziyet edenler dindar vatandaşlar.' Sen bunu nasıl söylersin? Hayvanlara eziyet eden dinden, İslam'dan, insanlıktan nasibini almamıştır. Sen nasıl olur da çıkarsın, dersin ki: 'Hayvanlara eziyet eden dindarlardır?' Böyle bir şeyi asla kabul edemiyoruz. Ankara'nın belediye başkanlığına adaysan insanları dindar, dindar olmayan diye ayıramazsın. Bölücülük yapamazsın."

Bu ittifakın karşısındaki adayları birleştiren değil, ayrıştıran dile sahip olduğunu ifade eden Gül, ülkede sırtını PKK'ya, PYD'ye yaslayanlar olduğu gibi sırtını Cumhur İttifakı'yla millete dayayanların da bulunduğunu söyledi.