Kayıt
19:51 16 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Abdulhamit Gül

    Bakan Gül: Belediye başkanlığına adaysan insanları dindar, dindar olmayan diye ayıramazsın

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (208)
    0 54

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ankara'nın belediye başkanlığına adaysan insanları dindar, dindar olmayan diye ayıramazsın. Bölücülük yapamazsın" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay
    © AA / Zekeriya Güneş
    AK Partili Aktay: Gülencileri eskiden 'dindar STK' olarak görüyorduk
    Bakan Gül, AK Parti'nin Sincan Pınarbaşı Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışında, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. Gül, Türkiye'de AK Parti öncesi hep haksızlıklar ve zulümlerin olduğunu belirterek, geçmişte başörtülü öğrencilerin üniversitelere giremediğini hatırlattı.

    AK Parti ile bugün başörtüsüyle üniversitede okuyanların ve memurların bulunduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti: "Elbette Türkiye'de başörtülü de başı açık da dindar olanı da olmayanı da bu ülkenin asil evladıdır. Biz farklılıklarımızla güzeliz, Türk'üyle güzeliz, Kürt'üyle güzeliz, başı açığıyla, başı örtülüsüyle, asla böyle bir ayrım yapamayız. 82 milyon biriz, kardeşiz ve beraberiz ama Ankara'nın bir diğer başkan adayı çıkmış diyor ki: 'Hayvanlara eziyet edenler dindar vatandaşlar.' Sen bunu nasıl söylersin? Hayvanlara eziyet eden dinden, İslam'dan, insanlıktan nasibini almamıştır. Sen nasıl olur da çıkarsın, dersin ki: 'Hayvanlara eziyet eden dindarlardır?' Böyle bir şeyi asla kabul edemiyoruz. Ankara'nın belediye başkanlığına adaysan insanları dindar, dindar olmayan diye ayıramazsın. Bölücülük yapamazsın."

    Bu ittifakın karşısındaki adayları birleştiren değil, ayrıştıran dile sahip olduğunu ifade eden Gül, ülkede sırtını PKK'ya, PYD'ye yaslayanlar olduğu gibi sırtını Cumhur İttifakı'yla millete dayayanların da bulunduğunu söyledi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (208)

    İlgili konular:

    Bakan Gül: Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini tüm dünya görecek
    Bakan Gül, 'Gülen Mısır'a kaçacak' iddiasına yanıt verdi
    Bakan Gül'den ABD'ye Gülen'in iadesi çağrısı: Bir hukuk devletiyseniz bunu yaparsınız
    Etiketler:
    Dindarlık, dindar, AK Parti, Adalet Bakanlığı, Abdülhamit Gül, Ankara, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tayland'da 'Cobra Gold' tatbikatı
    Yılan kanı ve canlı akrep: Cobra Gold askeri tatbikatından şaşırtıcı kareler
    Karikatür
    Rusya Dışişleri: ABD, Venezüella ordusunu açıkça ayaklanmaya teşvik ediyor
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet