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21:34 16 Şubat 2019
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    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Allah şahit kirli siyasetten uzak durağım

    İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (209)
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    Ümraniye’de esnaf ve vatandaşları ziyaret etmek için bir pazar alanına gelen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, izdiham nedeniyle yürüyemeyince, pazardaki patates tezgahının üzerine çıktı. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Allah şahit kirli siyasetten uzak durağım" dedi.

    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
    İHA / Ferhat Yasak - Mehmet Başa
    İmamoğlu: Benim anketim yüzümde saklı
    31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Ümraniye’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir’de başladığı programlarına Ümraniye’de devam etti.

    İlçeye gelen İmamoğlu ilk olarak İYİ Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. İlçe başkanlığı önünde büyük coşkulu bir grup tarafından karşılanan İmamoğlu, burada kendisine uzatılan Türk bayrağını öpüp alnına koyarken, çalışma arkadaşlarına ‘Bayrağı güzelce bir sarın’ diye talimat verdi. Burada yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, CHP ve İYİ Parti ittifakıyla ilgili bilgiler aktararak, seçime yönelik çalışmalardan bahsetti.

    'BU İŞBİRLİĞİ ASLA BİR PAZARLIK DEĞİL'

    İYİ Parti ilçe binasında partililere seslenen İmamoğlu, "Bu süreç iki partinin çok kıymetli bir ittifak süreciyle belki de Türkiye tarihinin en kıymetli sonuçlarını verecek olan yerel seçim sürecidir. Buna hepimizin çok inanması lazım. Hepimizin çok ciddi bir iş birliği yapması lazım. Bu işbirliğinin temel karakterinin fedakarlık üzerine kurulu olması şart. Yani bu işbirliği asla ve asla bir pazarlık değil, bu işbirliği asla ve asla kurumsal faaliyet alanı yada her partinin var olma sürecine değer katma süreci de değil. Bunu bize en ön planda bize ispat eden topluma mesaj veren iki kıymetli genel başkanımız var. Ben genel başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

    İZDİHAMDAN YÜRÜYEMEYİNCE PATATES TEZGAHINA ÇIKTI

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: En sıcak ilgi gördüğüm yerler Sultanbeyli ve Bağcılar, biraz da Güngören
    İYİ Parti ilçe binasındaki programın ardından cumartesi pazarına yönelen İmamoğlu, burada kendisini görmek için bekleyen yoğun kalabalıkla karşılaştı. İmamoğlu’nun yanına gidip sohbet etmek ve fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta izdihama neden oldu. Cumartesi pazarındaki esnafı tek tek ziyaret etmeyi planlayan İmamoğlu, yürümekte güçlük çekince, Pazardaki patates tezgahına çıktı. İmamoğlu’nun bu hareketine çevredeki vatandaşlar, alkış ve ıslıklarla destek verdi. İmamoğlu, tezgah üzerinden vatandaşlara seslenerek, “Ben pazarı gezmek istedim, ama müsaade etmiyorsunuz, pazarcı bizi affet kusura bakma, hakkınızı helal edin. Sizin için çalışmak istiyorum, pazarcı beni duysun, Allah işinize bereket versin” dedi.

    'PAZARCININ DA EMEKLİNİN DE İŞSİZİN DE GARİBİN DE, HERKESİN YANINDAYIM'

    Pazar tezgahından halka hitap eden İmamoğlu, "Şu anda beni bu kadar sevgi ve saygıyla karşılamanız yüreğimi o kadar büyüttü ki, kendimi size o kadar sorumlu ve mesul görüyorum ki, Allah şahit sizin için çok çalışacağım. Hemşehriniz, kardeşiniz, arkadaşınız, evladınız olarak söylüyorum. Ben pazarcının da emeklinin de işsizin de garibin de, herkesin yanındayım. Size bir söz daha vereceğim. Ben tek bir gün kötü söz kullanmayacağım. Tek bir gün bende kötü bir yüz görmeyeceksiniz, her gün yüzüm gülecek. Size tebessümle bakacağım. Allah şahit size söz veriyorum, kirli siyasetten uzak duracağım. Bu seçimin sonunda iyilik, sevgi ve saygı kazanacak” diye konuştu.

    GENÇ RAPÇİLERDEN SEÇİM MÜZİĞİ JESTİ

    Ticari taksi sürücüsünün sosyal medyadan yaptığı davet sonrasında taksi durağına sürpriz ziyaret gerçekleştiren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, bindiği taksinin camını açıp, “Beni belediyeye Saraçhane’ye bırakıp gelecek” demesi çevredeki vatandaşları güldürdü.
    © Fotoğraf : İHA
    İmamoğlu'dan taksiciye: Zamanı gelince beni belediyeye bırakacak
    Ümraniye’deki ziyaretleri sırasında İmamoğlu, CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildikten sonra kendisi için rap şarkı yazan Umut Çoban ve Erdem Kaya isimli genç rapçilerle de tanıştı. "İstanbul bizim" isimli şarkıyı yazan gençlerin bu jestine teşekkür eden İmamoğlu, "Biz de bu şarkıları seçim otobüsünde zevkle dinleteceğiz" diyerek karşılık verdi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (209)

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    Etiketler:
    CHP, Ekrem İmamoğlu, Ümraniye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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