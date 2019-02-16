Kayıt
00:52 17 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bölünme yerelden başlar

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 69

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, kimsenin yerel seçimlerin ülkenin beka meselesi olmadığını söyleyemeyeceğini belirterek, "Bölünme önce yerelden başlar. Siz, demokratik ölçüyü kaçırır, emaneti ehline vermezseniz, yerel seçimlerle alakalı önce muhtariyetler, sonra bağımsızlık istekleri ortaya atılmaya başlanır" dedi.

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya İl Başkanlığı'nın teşkilat yemeğinde konuştu.
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan: Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı beka seçimine dönüştürmüştür
    Yalçın, partisinin Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki Osmaniye Seçim İttifak Merkezi'nin açılış töreninde, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin hizmet noktasında herhangi bir amaçlarının olmadığını söyledi.

    Yerel seçimlerin önemine değinen Yalçın, "Zillet ittifakı dediğimiz 4 partinin bir araya gelmesinin millete hizmet noktasında hiçbir amacı yoktur. Amaç farklıdır ve amacın farklı olduğu her geçen gün ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

    'ALDATMACAYI BOZAN BAHÇELİ'

    Yalçın, 24 Haziran'daki seçimlerde HDP'nin geri planda kalarak CHP ve İYİ Parti'ye destek verdiğine işaret ederek, "24 Haziran öncesinde PKK'nın siyasi uzantısı olan kravatlı ve mazbatalı milletvekillerinden oluşan HDP, arka planda kalarak bir ittifak gerçekleştirdi. Seçim sonrası da 'Yüzde 60'ı bulduk' diyerek yüzde 60 bloku üzerinden hükümeti germe gayreti içinde oldu. Bu yüzde 60 blok aldatmacasını bozan Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bugün bu oyunun farklı bir versiyonu uygulanmak istenmektedir" diye konuştu.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Bahçeli'den İnce'ye: Bekayı zeka sorunu görmek senin gibi mankurtların işi, vay densiz vay
    HDP'nin, kurulan ittifakın içinde olduğunun herkes tarafından bilindiğini belirten Yalçın, CHP ve İYİ Parti'nin, HDP ile hareket ederek, "Doğu Anadolu'da biz varız, batıda CHP olacak." beyanlarıyla 31 Mart sonrasında ne yapmak istediklerini açıkça ifade ettiklerini söyledi.

    'BÖLÜNME YERELDEN BAŞLAR'

    Yalçın, şunları dile getirdi:

    "Bunlara engel olmak lazım. 31 Mart seçimleri ülkenin geleceğinin belirlenmesi noktasında önemli bir dönemeç. Kimse, yerel seçimlerin ülkenin beka meselesi olmadığını söyleyemez. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, yerel seçimlerin beka meselesiyle karıştırılmamasını söylüyorlar. Bölünme önce yerelden başlar. Siz, demokratik ölçüyü kaçırır, emaneti ehline vermezseniz yerel seçimlerle alakalı önce muhtariyetler, sonra bağımsızlık istekleri ortaya atılmaya başlanır.

    2014'te HDP'li vekiller, Doğu Anadolu'da bazı illeri kazandıklarında 'Biz haritayı çiziyoruz.' demediler mi? Bizim beka meselesi dediğimiz budur".

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, HDP, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tayland'da 'Cobra Gold' tatbikatı
    Yılan kanı ve canlı akrep: Cobra Gold askeri tatbikatından şaşırtıcı kareler
    Karikatür
    Rusya Dışişleri: ABD, Venezüella ordusunu açıkça ayaklanmaya teşvik ediyor
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet