MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bölünme yerelden başlar

Yerel seçimlerin önemine değinen Yalçın, "Zillet ittifakı dediğimiz 4 partinin bir araya gelmesinin millete hizmet noktasında hiçbir amacı yoktur. Amaç farklıdır ve amacın farklı olduğu her geçen gün ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.
'ALDATMACAYI BOZAN BAHÇELİ'
Yalçın, 24 Haziran'daki seçimlerde HDP'nin geri planda kalarak CHP ve İYİ Parti'ye destek verdiğine işaret ederek, "24 Haziran öncesinde PKK'nın siyasi uzantısı olan kravatlı ve mazbatalı milletvekillerinden oluşan HDP, arka planda kalarak bir ittifak gerçekleştirdi. Seçim sonrası da 'Yüzde 60'ı bulduk' diyerek yüzde 60 bloku üzerinden hükümeti germe gayreti içinde oldu. Bu yüzde 60 blok aldatmacasını bozan Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bugün bu oyunun farklı bir versiyonu uygulanmak istenmektedir" diye konuştu.
'BÖLÜNME YERELDEN BAŞLAR'
Yalçın, şunları dile getirdi:
"Bunlara engel olmak lazım. 31 Mart seçimleri ülkenin geleceğinin belirlenmesi noktasında önemli bir dönemeç. Kimse, yerel seçimlerin ülkenin beka meselesi olmadığını söyleyemez. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, yerel seçimlerin beka meselesiyle karıştırılmamasını söylüyorlar. Bölünme önce yerelden başlar. Siz, demokratik ölçüyü kaçırır, emaneti ehline vermezseniz yerel seçimlerle alakalı önce muhtariyetler, sonra bağımsızlık istekleri ortaya atılmaya başlanır.
2014'te HDP'li vekiller, Doğu Anadolu'da bazı illeri kazandıklarında 'Biz haritayı çiziyoruz.' demediler mi? Bizim beka meselesi dediğimiz budur".
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