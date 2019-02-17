Özhaseki: Böyle bir seçim mi olur, hiç bir proje konuşmuyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Şu ana kadar rakip bir kişi çıktı, onun da bir tek projesini görmedim. Böyle bir seçim mi olur? Hiç bir proje konuşmuyoruz. Ankara'ya neler yapılacağı hususunda bir tartışma açılmadı" dedi.

© AA / Mustafa Kamacı Özhaseki: İsterdim ki üç beş aday çıksın

Özhaseki, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Çankırı Dernekler Federasyonunca düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Çankırı'nın Ankara'ya kardeş şehir olacağını ve kardeşlik hukukuna göre hizmet edeceklerini söyledi.

Ankara'ya hizmet etmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Özhaseki, yapamayacakları projelerin altına imza atmadıklarını söyledi.

Özhaseki, başkente yapılacak projelerin seçim kampanyası boyunca konuşulması gerektiğini ifade ederek, "İki dönemdir arkadaşımız aday olmuş, bir karşıtlık üzerinden kampanya düzenlemiş. 'Falan gelmesin de ne olursa olsun.' Sen gelince ne yapacaksın onu söyle." ifadelerini kulladı. Özhaseki ayrıca, "Şu ana kadar rakip bir kişi çıktı, onun da bir tek projesini görmedim. Böyle bir seçim mi olur? Hiç bir proje konuşmuyoruz. Ankara'ya neler yapılacağı hususunda bir tartışma açılmadı" dedi.

'TÜRKİYE SURİYE OLSUN İSTİYORLAR'

© AA / Ergün Haktanıyan Özhaseki: Cumhurbaşkanımız eski başkanları bir yerlerde değerlendirecek, kafasına yazıyor

AK Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da önceki yıllarda Keçiören'e yaptığı hizmetleri anlattı.

Yeni projelerle Keçiören'e daha fazla hizmet edeceği sözünü veren Altınok, "Bu seçim vatanımıza, milletimize ve birliğimize sahip çıkma seçimidir. 31 Mart'ta şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayalım, Kandil'i sevindirmeyelim. Çünkü Kürt, Türk, Alevi, Sünni kardeştir. Türkiye, Suriye olsun istiyorlar. Bu seçimlerin böyle bir özelliği var." sözlerine yer verdi.