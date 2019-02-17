Özhaseki: Böyle bir seçim mi olur, hiç bir proje konuşmuyoruz

Ankara'ya hizmet etmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Özhaseki, yapamayacakları projelerin altına imza atmadıklarını söyledi.
Özhaseki, başkente yapılacak projelerin seçim kampanyası boyunca konuşulması gerektiğini ifade ederek, "İki dönemdir arkadaşımız aday olmuş, bir karşıtlık üzerinden kampanya düzenlemiş. 'Falan gelmesin de ne olursa olsun.' Sen gelince ne yapacaksın onu söyle." ifadelerini kulladı. Özhaseki ayrıca, "Şu ana kadar rakip bir kişi çıktı, onun da bir tek projesini görmedim. Böyle bir seçim mi olur? Hiç bir proje konuşmuyoruz. Ankara'ya neler yapılacağı hususunda bir tartışma açılmadı" dedi.
'TÜRKİYE SURİYE OLSUN İSTİYORLAR'
Yeni projelerle Keçiören'e daha fazla hizmet edeceği sözünü veren Altınok, "Bu seçim vatanımıza, milletimize ve birliğimize sahip çıkma seçimidir. 31 Mart'ta şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayalım, Kandil'i sevindirmeyelim. Çünkü Kürt, Türk, Alevi, Sünni kardeştir. Türkiye, Suriye olsun istiyorlar. Bu seçimlerin böyle bir özelliği var." sözlerine yer verdi.
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