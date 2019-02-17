Soylu: Bu coğrafyada biz karar vermedikten sonra hiçbir oyun kurulamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Haydi Amerika engelleseydi Afrin'i. Hani, girdik mi? Bize tezgahları şuydu; şimdi bu adımı atacaklardı, ondan sonra Türkiye'yi kendi içine hapsedip hareket edemeyecek bir hale getireceklerdi. Türkiye, eski Türkiye değil. Buradan haykırıyoruz, bu coğrafyada biz karar vermedikten sonra hiçbir oyun kurulamaz" dedi.

Bakan Soylu, Etimesgut'ta MHP ilçe teşkilatını ziyaretinin ardından Piyade Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına, Genç Kıraathane Buluşması'na ve Çankırılılar Derneği Birlik, Beraberlik, Dostluk ve Yaren Gecesi'ne katıldı.

Piyade Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında vatandaşlara hitap eden Soylu, vatandaşlardan 31 Mart akşamı sandıkları patlatma, altın bir tarih yazma sözünü aldı.

'HEM İKTİDAR, HEM MUKTEDİRİZ'

Geçmişten bugüne kadar Türkiye'nin üzerinde birçok oyun oynandığını, ekonomik saldırılarla diz çökertilmek istendiğini, 10 yılda bir darbe yapıldığını, başbakanların, bakanların idam edildiğini anımsatan Soylu, "Allah'a hamdolsun bugün hem iktidarız hem muktediriz" ifadesini kullandı.

'ADAMI BÖYLE ŞAPA OTURTURLAR'

Kendisine bazen keskin sözler söylediği için kızıldığını anlatan Soylu, "Neymiş, Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapacakmış Kandil'in vekilleri. Yürüyebildiler mi? Adamı böyle şapa oturturlar işte" ifadelerini kullandı.

'HAYDİ ABD ENGELLESEYDİ AFRİN'İ

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK'nın, FETÖ'nün, DEAŞ'ın, DHKP-C'nin ayağına basıyoruz. Amerika neymiş, Afrin'e giremeyeceğiz, öyle mi? Neden giremeyeceğiz? Oradaki PKK'yı, PYD'yi koruyacak, kollayacak, oradan bize saldıracaklar. Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar orada bir koridor oluşturacaklar, benim ülkemin medeniyet havzasını, coğrafyasını, Orta Doğu'yla bağını kesecekler, ticaret yapamayacağım, gönül, kültür köprüsü kuramayacağım, kardeşlerimle buluşamayacağım.

Haydi Amerika engelleseydi Afrin'i. Hani, girdik mi? Bu, neden? Sizin verdiğiniz kuvvetten, güçten. Bize tezgahları şuydu; şimdi bu adımı atacaklardı, ondan sonra Türkiye'yi kendi içine hapsedip hareket edemeyecek bir hale getireceklerdi. Türkiye, eski Türkiye değil. Buradan haykırıyoruz, bu coğrafyada biz karar vermedikten sonra hiçbir oyun kurulamaz".