Çavuşoğlu: Türkiye, dünyada küresel aktör olmuştur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Etrafımızdaki sorunların çözümüne çare buluyoruz. Mazlumların umudu oluyoruz. Dünyada girişimci ve insani dış politikayı başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Bu bakımdan da Türkiye, dünyada küresel aktör olmuştur" dedi.

© AA / Fatih Aktaş Çavuşoğlu: Tanzim satışların çiftçiye zararı yok, aksine faydası var

Antalya'daki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Çavdır Mahalle Konağı ve Sosyal Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Dış politikanın yanı sıra Türkiye'nin her köşesine, Antalya'ya, Kaş'a hizmet götürdüklerini belirten Çavuşoğlu, yıllarca Antalya'yı TBMM'de, 47 ülkenin meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde de temsil etme onurunu yaşadıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Gece gündüz koşturuyoruz. Bir taraftan dış politikayı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürmeye çalışıyoruz. Etrafımızdaki sorunların çözümüne çare buluyoruz. Mazlumların umudu oluyoruz. Dünyada girişimci ve insani dış politikayı başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Bu bakımdan da Türkiye, dünyada küresel aktör olmuştur." diye konuştu.

Şehirlerin kalkınması için yerel yönetimlerin önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in beş yıldır yaptığı hizmetlerin şahidi olduklarını söyledi.