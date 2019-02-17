Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin konut dönüştürmek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizim deprem riski taşıyan tüm ülke genelinde 6.7 milyon konutumuz var. Hedefimiz bizim yılda 300 bin konut dönüştürmek. Bunun yaklaşık yüzde 10'unu, 15'ini de Bakanlık eliyle biz yapacağız, diğer tarafını da özel sektör eliyle yapacağız" dedi.

© REUTERS / Kemal Aslan Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği çöken bina soruşturmasında 2 tutuklama

Bakan Kurum, Hakkari programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Kurum, yaptığı konuşmada, halkın hizmetlerden memnun olduğunu söyledi.

Kentin terörden büyük sıkıntı ve acılar çektiğini belirten Kurum, "Ama biliyoruz ki Hakkari, alimler şehridir. Bu tarihi, bu kültürü maalesef yok etmeye çalıştılar, şehrin hafızasını yok etmeye çalıştılar. 2016'da Yüksekova'da yapılan operasyonlarda, keza Hakkari'de yapılan operasyonlarda çukur kazarak, hendek kazarak şehrin geçmişine, şehrin hafızasına zarar vermeye çalıştılar ancak devletimiz buna müsaade etmedi ve verilmesi gereken cevabı net şekilde verdi" diye konuştu.

AK Parti'nin hikayesinin 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başladığını anlatan Kurum, "O geldiğinde artık çöp, çamur, çukur siyaseti yapanlara karşı sosyal belediyecilik nasıl yapılır, vatandaşa nasıl dokunulur, nasıl sokaklar yeniden yapılır, aydınlatılır ve o Haliç'teki çamurun, pis kokuların içindeki Haliç'in nasıl temizleneceğini aslında tüm Türkiye'ye göstermiş oldu" dedi.

'DEPREM RİSKİ TAŞIYAN 6.7 MİLYON KONUTUMUZ VAR'

"Bakanlık olarak kentsel dönüşüm sürecini şehir merkezinde görüyoruz ki başlatmamız gerekiyor" diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim deprem riski taşıyan tüm ülke genelinde 6,7 milyon konutumuz var. Hedefimiz bizim yılda 300 bin konut dönüştürmek. Bunun yaklaşık yüzde 10'unu,15'ini de Bakanlık eliyle biz yapacağız, diğer tarafını da özel sektör eliyle yapacağız. 81 ilimize millet bahçesi hedefimiz var ve bu projeleri hem ilk 100 günlük eylem planlarında hem de ikinci 100 günlük eylem planlarında gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Tüm ülkemizde 2023 yılına kadar atık su arıtma hizmeti almayan, düzenli depolama hizmeti almayan hiçbir vatandaşımız kalmayacak".