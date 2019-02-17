İçişleri Bakanlığı işkence edilen köylülere tazminat ödeyecek

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de 2017 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında işkenceye maruz kalıp tutuklanan, yargılandığı mahkemede bir süre önce beraat eden köylülerden Abdi Aykut ve 6 kişi 18 bin lira, 5 ay tutuklu kalan bir başka köylüye ise 15 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de 11 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında operasyon düzenleyen güvenlik güçleri 2'si çocuk toplam 39 kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Abdi Aykut'tan uzun bir süre haber alınamadı, daha sonra da yoğun işkenceye maruz kaldığına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Olayda başka köylülerin de işkence gördükleri iddia edildi.

Konu TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirilince, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hukuk devletinin dışında bir şey yapılmıyor. O yaşlı adam teröre ev sahipliği yapıyor" diyerek işkence konusuna değinmeden köylüleri suçladı.

Soylu'nun sözlerinin ardından köylülerden Abdi Aykut, Hatip Tunç, Rıfat Bayhan, Behçet Koçan, İsmail Ay, Abdülmecit Bal ve Vasfi Doğan çıkarıldıkları mahkemece 'örgüte yardım etmek' suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklandı. Diğer köylüler ise salıverildi ancak haklarında soruşturma açıldı.

MAHKEME TAZMİNATA HÜKMETTİ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Abdi Yakut ve diğer 6 köylü, bir süre sonra haklarında açılan davada önce tahliye edildi, ardından da beraat etti. Kararın ardından köylüler, haksız yere tutuklandıklarını belirterek, İçişleri Bakanlığı aleyhine Mardin İdare Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.

© AA / Murat Kaynak TBMM’den kötü muamele ve işkence iddialarıyla ilgili 72 suç duyurusu

Köylüleri haklı bulan mahkeme, aralarında Abdi Aykut'un da bulunduğu 6 ay tutuklu kalan 6 köylüye 18 bin TL, 5 ay tutuklu kalan köylüye ise 15 bin TL maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Ancak İçişleri Bakanlığı'nın avukatları, yerel mahkemenin verdiği tazminat kararına, "Sebepsiz zenginleşmeye neden olacağı" iddiası ile itiraz etti. Köylülerin tazminatlarını itirazın değerlendirilmesinin ardından alıp almayacakları belli olacak.

Bu arada olayda gözaltına alınan çocuklardan 17 yaşındaki çoban V.K., 14 yaşındaki çocuk S.B. hakkında açılan soruşturmalarda da takipsizlik kararı verildi. Gözaltındayken işkenceye maruz bırakıldığı ileri sürülen diğer 30 köylü hakkındaki soruşturmada ise henüz bir ilerleme olmadığı bildirildi.