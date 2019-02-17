Yıldırım, Haydarpaşa projesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, seçimi kazanması halinde Haydarpaşa Garı'nın müze ve kütüphane şeklinde düzenleneceğini, alışveriş merkezi ve binalar olmayacağını söyledi. Yıldırım,"Fatih'i eski İstanbul olarak ilan edeceğiz" dedi.

TRT'de yayınlanan 'Vapurra Çay Simit Sohbet' programının konuğu olan Binali Yıldırım, İstanbul'la ilişkin projelerini açıkladı.

Yıldırım "Haydarpaşa deyince İstanbul-Bağdat Demiryolu akla gelir. Sultan Abdülhamit'in ülkemize kazandırdığı en büyük eserlerden bir tanesi. Bu bölgenin planları yapıldı. Burayı Anadolu yakasının tam bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Öyle alışveriş merkezi, binalar falan yok. Müze, kütüphane şeklinde düzenlenecek" dedi.

"Fatih semtini eski İstanbul olarak ilan edeceğiz" diyen Yıldırım, Fatih'le ilgili projesi için şunları söyledi:

"Aralara serpiştirilmiş çirkin yapıları kaldırıp, tamamını, baştan sona tarih kokan, kültür ve inanç zenginliğimizi yansıtan bir tarihi mekan, eski şehir kavramını yerleştireceğiz ve oralar yayalaştırılacak. Kolay bir proje değil ama, buna ihtiyaç var. İstanbul'un diğer gelişmiş şehirlerdeki gibi nüfusunun 2-3 katı turist çekmek istiyorsak, birtakım yerlerine, birtakım kimlikler, temalar tanımlamamız lazım."

'ACİLİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN 30 BİN YAPI VAR'



© AA / Elif Öztürk Erdoğan'dan kentsel dönüşüm uyarısı: Evinizi müteahhide vermeye mecbur değilsiniz

Kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi veren Yıldırım, şöyle konuştu:

"İstanbul büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya. Acilen dönüştürülmesi gereken 30 bin yapı var. Bunlar dönüştürülecek. Ayrıca imar barışıyla birlikte sağlıksız yapıların imar mevzuatına göre yenilenmesi lazım. Ama ben belediye başkanı olduğumda imar planı tadilatı talepleri gündemimizde olmayacak. Çünkü 5 katlı binasını 10 katlı yapmaya çalışanlar var. Kanser hücresi gibi o muhiti yok eden yükselen binalara izin vermeyeceğiz. Bunu yapmaya hakkımız yok."

'İSTANBUL'U İKİ YAKA BİR SEVDA OLARAK GÖRÜYORUM'

Yıldırım, "Ben iki yakayı birbirinden ayır edemiyorum. İstanbul'u iki yaka bir sevda olarak görüyorum. Anadolu yakasına geçtiğiniz zaman doğup büyüdüğünüz, hatırlarınızın olduğu köyünüz memleketiniz aklınıza geliyor. Tam İstanbul'u hissetmek istediğiniz zaman da Avrupa yakasına geçmeniz gerekiyor" dedi.