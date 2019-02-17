Yıldırım, Haydarpaşa projesini açıkladı

TRT'de yayınlanan 'Vapurra Çay Simit Sohbet' programının konuğu olan Binali Yıldırım, İstanbul'la ilişkin projelerini açıkladı.
"Fatih semtini eski İstanbul olarak ilan edeceğiz" diyen Yıldırım, Fatih'le ilgili projesi için şunları söyledi:
"Aralara serpiştirilmiş çirkin yapıları kaldırıp, tamamını, baştan sona tarih kokan, kültür ve inanç zenginliğimizi yansıtan bir tarihi mekan, eski şehir kavramını yerleştireceğiz ve oralar yayalaştırılacak. Kolay bir proje değil ama, buna ihtiyaç var. İstanbul'un diğer gelişmiş şehirlerdeki gibi nüfusunun 2-3 katı turist çekmek istiyorsak, birtakım yerlerine, birtakım kimlikler, temalar tanımlamamız lazım."
'ACİLİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN 30 BİN YAPI VAR'
"İstanbul büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya. Acilen dönüştürülmesi gereken 30 bin yapı var. Bunlar dönüştürülecek. Ayrıca imar barışıyla birlikte sağlıksız yapıların imar mevzuatına göre yenilenmesi lazım. Ama ben belediye başkanı olduğumda imar planı tadilatı talepleri gündemimizde olmayacak. Çünkü 5 katlı binasını 10 katlı yapmaya çalışanlar var. Kanser hücresi gibi o muhiti yok eden yükselen binalara izin vermeyeceğiz. Bunu yapmaya hakkımız yok."
'İSTANBUL'U İKİ YAKA BİR SEVDA OLARAK GÖRÜYORUM'
Yıldırım, "Ben iki yakayı birbirinden ayır edemiyorum. İstanbul'u iki yaka bir sevda olarak görüyorum. Anadolu yakasına geçtiğiniz zaman doğup büyüdüğünüz, hatırlarınızın olduğu köyünüz memleketiniz aklınıza geliyor. Tam İstanbul'u hissetmek istediğiniz zaman da Avrupa yakasına geçmeniz gerekiyor" dedi.
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