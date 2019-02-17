Zeybekci, öğrencilere menemen yaptı

Yerel seçim çalışmaları kapsamında 'İzmir'i dinliyorum' adıyla 'WhatsApp hattı' oluşturan Nihat Zeybekci, kendisini evlerine davet eden üniversiteli öğrencileri ziyaret etti.
Öğrencilerin talebi üzerine mutfağa giren Zeybekci, malzemeleri tek tek hazırlayarak, menemen yaptı.
Gençlerin, menemenin soğanlı mı, soğansız mı yapıldığı yönündeki tartışmaları hatırlatmaları üzerine Zeybekci, iyi pişmesi şartıyla soğanlı hazırladığını söyleyerek, yemeğin püf noktaları hakkında bilgi verdi.
Hazırlanan yer sofrasında gençlerle birlikte yemek yiyen Zeybekci, öğrenci evinde çalınan saz eşliğinde türkülere eşlik etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)