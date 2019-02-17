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15:36 17 Şubat 2019
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    Mahkeme

    Kur'an kursunda cinsel istismar davası: 2 sanığa hapis, 3 sanığa beraat

    © AA /
    Türkiye
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    Konya'da 16-18 yaşlarındaki 5 öğrencinin yatılı Kur'an kursunda, 11-12 yaşlarındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Ö.Ş. ve E.A.'ya 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezası vererek cezalarını erteledi. 3 sanığın ise beraatine karar verildi.

    Diken'in aktardığı habere göre, Konya'nın Merkez Karatay ilçesinin Çatalhüyük mahallesindeki Karatay Müftülüğü'ne bağlı yatılı erkek Kur'an kursunda, 2014-2015 yıllarında meydana geldiği ileri sürülen cinsel istismar olayı, ihbar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerinin yaptığı inceleme sonucu ortaya çıktı.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    Müfettişler, incelemelerinin ardından öğrencilerin el yazısıyla aldıkları dilekçeleri ve kursun yönetimine yönelik hazırladıkları soruşturma raporunu kursta gayriahlaki ilişkiler olduğunu belirterek, 4 Mayıs 2016'da Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Başsavcılıkça da soruşturma başlatılıp, iddianame hazırlandı. O dönem 11-12 yaşlarındayken, cinsel tacize uğradığı öne sürülen beş erkek öğrencinin ifadesi, Çocuk İzleme Merkezi'nde alındı.

    Erkek öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen Ö.Ş., E.A., M.V., F.S.T. ve H.E.'nin de ifadelerine başvuruldu. Şüpheli öğrencilerden S.A.'nın ise yaşamını yitirdiği saptandı.

    AİLESİNDEN KORKTUĞU İÇİN ANLATMAKTAN ÇEKİNMİŞ

    O dönem 12 yaşında olan bir mağdur öğrenci ise yaklaşık 2 yıl kursta kaldığını, kurstan ayrılmaya yakın dönemde şüphelilerden M.V.'nin, yatakhanede kendisine tacizde bulunduğunu ve bu eylemini birkaç kez tekrarladığını iddia etti.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
    Konya'da yatılı Kuran kursunda cinsel istismar
    Mağdur öğrenci, şüphelilerden hayatını kaybeden S.A.'nın da tacizde bulunduğunu ileri sürüp, bu olaylar nedeniyle kimseden şikayetçi olmadığını belirtti.

    Çocuk İzleme Merkezi'ndeki görevli uzmanlarca hazırlanan raporda; mağdur öğrencinin, ifadesini verirken, çekingen ve ürkek olduğu, ailesinden korktuğu için olayları anlatmaktan çekindiği yer aldı.

    Mahkeme heyeti, sanıklardan Ö.Ş. ve E.A.'ya, ikişer yıl altışar ay hapis cezası vererek cezalarını erteledi. Heyet, diğer 3 sanığın ise haklarında şikayet olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

    Davaya müdahil olan Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı avukat Hakkı Ünalmış, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyledi.

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    Etiketler:
    İstinaf mahkemesi, beraat, hapis cezası, cinsel istismar, Kur'an kursu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya
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